【韓網熱門】張員瑛說平時喜歡讀《論語》

IVE成員張員瑛近日做客張度練網綜，聊到休息時間喜歡在家讀書，喜歡《論語》：「有很多有觸動的內容，值得學習。 比如『君子坦蕩蕩，小人長戚戚』，很給人心靈的安慰。 我們要成為君子，幸福地生活呀。」

原PO表示，難怪張員瑛一直精神強悍遊刃有餘，原來是通過讀書擴大了格局。



▽關於《論語》的對話從11分45秒開始：



韓國網友評論：

1. 張員瑛究竟怎麼回事，我到現在都沒找到她的缺點

2. 她好像超人... 雖然不知內心，但看起來就是一直完美

3. 看評論感到韓國人讀書量真是少得可憐，之前還罵許允眞讀書是人設... 讀書又不是了不起的事，別什麼都罵人設好嗎，在外國讀書只是生活的一部份，真丟人

4. 我也看了這期《Salon Drip》，真的很了不起

5. 讀書是好習慣

6. 因為是中國人所以讀《論語》吧...（*正讚倒讚數約1:2）

7. 一看就是醬狗（*짱깨，貶低中國人的稱呼）（*正讚倒讚數差不多）

8. 也許她看中文原文比較省力（*正讚倒讚數約2:1）

9. 人設有點過了... kk

10. 哇負面留言們的智能水準是真實的嗎？ … 論語並不是很難的書，就是解釋名言和四字成語、像伊索寓言那樣講事例，比如三人行必有我師之類~傻瓜們吶

11. 不管張員瑛是不是中國人，《論語》是我們父輩很多人讀的，為什麼有些人自己不讀就說別人擺出中國人架勢呢？ 哲學系也讀很多中國書籍

12. 居然說她太超過... 留言嚇到我，讀《論語》就是太超過？ 大家小時候沒讀過嗎？ 是推薦圖書啊

13. ？？ 因為自己只看網漫就不允許偶像讀書嗎...

14. 真的很推薦《論語》，因為是畢業必修課所以讀的，發現讀完後看社會的視角都不一樣了

15. 有時間寫惡評不如多讀書吧

出處：https://pann.nate.com/talk/372518664

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