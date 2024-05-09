《淚之女王》朴成焄：失去名字但相當自豪被叫「宰雋」！父親無條件支持，母親卻希望別再演壞人～

接連因演出《黑暗榮耀》及《淚之女王》反派角色而人氣直升的演員朴成焄，日前登上《You Quiz》提到自己與家人窮困的過往，也在節目中流下眼淚，已是人氣演員的他，更被稱作「失去自己名字的演員」，對於大家都以「宰雋」來稱呼他，他認為身為演員，這是很自豪的一件事。

雖然朴成焄因為演出反派角色而人氣直升，父親很支持他，相反的，母親卻希望他別再演出惡角。他更在訪談時當場透露了演出《淚之女王》尹殷盛的秘訣，譬如眼神空洞，聲音無力，卻在突然之間大聲飆罵，朴成焄也分析了尹殷盛這個缺乏愛又偏向瘋狂的角色，以這樣的模式演繹出來。因為缺乏母愛，一輩子都不知道怎麼接受與如何給予愛，只是瘋狂愛海仁，被逼急了最後拿出槍，一段扭曲的愛情，朴成焄覺得尹殷盛被槍決是最好的結局。



朴成焄更精準地分析了《黑暗榮耀》中的全宰雋及《淚之女王》中的尹殷盛在表現上有所不同，因為這兩個角色的過往成長史有很大的不同，全宰雋這個角色有點在譏諷富貴，總帶有冷嘲熱諷的語氣，而尹殷盛則是個性扭曲，情緒起伏很大，瞬間會爆發的類型。



朴成焄也對在《淚之女王》中飾演他母親的李美淑致上感謝，他說前輩只是靜靜站著就已經有強烈氣場與存在感，自我管理相當嚴格，對後輩卻是很寬容，擁有女中豪傑的面貌。還有劇中的情敵金秀賢演員，朴成焄直接被圈粉，他說金秀賢有著哀切的眼神，搭配他的嗓音，有點滲透的魔力，雖然金秀賢年紀比他小，但卻有更多擔任主角的經驗，讓朴成焄甘願成為他的粉絲，他與金秀賢也擁有同樣的MBTI，很欣賞金秀賢總降低自己的姿態而柔和地緩解著現場的氣氛。而金智媛演員則讓朴成焄覺得像是「教會姐姐」的類型，正直謙虛又善良有禮貌。



朴成焄並不避諱談論自己貧窮的過往，他也認為貧窮與自卑感在他的演技之路上產生了很大的作用力，他自認演技不足於是處處觀察別人，更因為貧窮而到處打工，做過許多工作。能夠開啟反派之路也是拜《黑暗榮耀》金銀淑作家所賜，雖然曾有報導寫他「長得不像反派」，金銀淑作家卻思考著如何這樣的人穿上了反派的衣服（設定）會如何？果然壞事做盡的全宰雋，讓朴成焄被罵得最慘，就連外國人也曾DM過來罵他。



從話劇到電視劇，朴成焄在演技以及發聲上也做了不少調整，在話劇舞台自然是要大聲到所有人都聽見，並且動作要大，特寫定格，但在攝影機前演戲的話，就必須收斂很多，自己常常透過影片練習。6月的朴成焄仍將投入話劇的演出，而下一部電視劇作品《魷魚遊戲2》也將與大家見面。



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