《睁眼一看OOO》权恩妃体验当台湾高中生透露不容易，想让崔睿娜当当看IZ*ONE队长

ENA全新综艺节目《睁眼一看OOO》今晚（9日）将首播，下午率先举行节目发表会。MC曹世镐、BTOB李昌燮，及演出者权恩妃、金东炫，以及PD安济民均出席。
《睁眼一看OOO》《눈떠보니OOO、눈떠보니땡땡땡）节目宗旨是让明星体验他人真实人生的生存记，可能是让人实现幻想的机会，也可能是让人带来崩溃。发表会上，安PD聊到企划发想，他表示出自於自己亲身生活，当PD当累了就会有睁开眼睛就想过其他生活的时候，而近日《和我老公结婚吧》及背著善宰跑》穿越剧正流行，他认为应该尽快把自己的发想推行出来，而为了加强真实效果，远赴国外拍摄。
首集金东炫变身河内（越南）人力车夫，权恩妃则是台北（台湾）女高中生。权恩妃对此透露自己去的是艺术高中（庄敬高职），一起拍摄的同学就是实际上该学校的在校生，从语言、文化都需要适应，除此之外还有舞蹈和演技课程，就连毕业照也拍得很真实。安PD听了之后，表示自己做了那么多节目，第一次遇到那么多出演者向他求救「该怎么办」，而他一律回答：「我也不知道。」引发现场笑声。
接下来的集数还会有其他嘉宾体验不同生活，询问金东炫和权恩妃希望谁能来，金东炫提体能挑战节目《体能之巅：百人大挑战2》的参赛者Amotti，权恩妃提IZ*ONE队友崔睿娜（Yena），倒说想让崔睿娜体验看看自己在IZ*ONE当队长的生活。
两名MC曹世镐和李昌燮只是看著金东炫与权恩妃的体验并未下场，问问他们想过什么样他人的生活，李昌燮回答车银优，曹世镐回答《背著善宰跑》边佑锡。而他们俩的默契如何？李昌燮称赞曹世镐让人很有安全感，所以相当依赖他，即将新婚的曹世镐听了这段话逗趣的说：「给昌燮的安全感不输给现在的女朋友，在一起太自在了。」引发爆笑。
提到收视公约，金东炫提议收视破1%让曹世镐也去体验越南人力车夫，曹世镐连忙把李昌燮也拖下水，安PD甚至提出想找人去中国张家界当挑夫，让曹世镐更慌张了。
完整《睁眼一看OOO》发布会内容可见《TVDaily》，首集预告可点此前往观看：权恩妃睁眼竟在台湾当高中生！化身庄敬高职超正学姐，节目《睁眼一看OOO》本周首播。
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