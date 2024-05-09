BTS 防彈少年團 RM 新歌如同一部短篇電影！挑戰演技並找來 Netflix 人氣劇《怒嗆人生》的導演製作

BTS 隊長 RM 公開了先行曲〈Come back to me〉（回到我身邊）的 MV 預告，短短畫面卻讓粉絲們期待萬分。

▼新歌〈Come back to me〉MV 預告：



官方釋出的預告片以相當抓耳的迷幻聲音吸引大眾的注意，特寫了RM的臉部，彷彿他正沉迷在什麼東西上，凝視著前方動也不動，而 RM 眼角的可疑傷口和人物後方的模糊安排也充滿謎團，畫面將感性氛圍進一步極大化。



這首歌的 MV 邀請到了電影界的豪華製作團隊成為一大話題，由 Netflix《怒嗆人生》的李成鎮負責導演、製作、劇本。電影《分手的決心》、《暗殺》等作品的美術導演柳成熙，以及電影《1987：黎明到來的那一天》、《晚秋》的攝影導演金宇亨合作，並找來《柏青哥》的金敏荷出演，陣容十分堅強！



官方表示，MV 會讓大家彷彿在看一場短篇電影，希望大家多多關注 RM 的新作品，大大提高了期待感。



〈Come back to me〉將會在5月10日下午1點（韓國時間）公開，是24日發行的RM個人第二張專輯《Right Place, Wrong Person》的先公開曲。



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