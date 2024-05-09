「爲什么只有我们不能活动？」fromis_9李彩煐吐露对空白期的遗憾，网友：「Pledis不要养女团了」

近日，组合 fromis_9 成员李彩煐吐露对长时间空白期的遗憾。

李彩煐在直播说道：「爲什么这么长时间不能活动呢？只有我们 fromis_9？太伤心了。」她接著说：「我们明明也有 flover（粉丝名），还有 flover，我们也有著粉丝。」随著相关发言的影片在网路上扩散。



: 왜이렇게... 활동을 못할까, 우리만...?

프로미스나인만...?

너무 슬프다...

나도 플로버있다!x2

나도 팬 있다..!!

우리도 플로버 있다...!!

마음아파.... 한번도 이렇게 직접적으로 말한적 없어서... pic.twitter.com/nmXM0iaR8x — 낑깡이 (@rbflo_27) May 7, 2024

网友们纷纷表示：「爲什么对 fromis_9 置之不理呢」、「好心痛」，「成员们和粉丝们都会受到很大的伤害」、「Pledis爲什么对女爱豆们这样呢」，「今年5月还没有回归的消息，说明至少1年+的空白期」、「新男爱豆出来后又那样了... Pledis 不要养女团...」、「HYBE 其他偶像都像摇钱树一样进行巡回演出，如果达不到那个标准，他们应该很紧张吧」、「最不能理解的是是从CJ带过来的... 爲什么带过来了呢」、「虽然因爲造假而不喜欢的组合，但是Pledis是流氓，Pledis有良心就不要养女团」、「X1都没能活动，就快点解散吧」等等。

而 fromis_9 最后一次活动是在去年6月发行的首张正规专辑《Unlock My World》，在这张专辑之前也有过约11个月的空白期，虽然在今年1月举办单独演唱会，但后续团体就没有其他活动。甚至有人认爲，Pledis 已经不是第一次这样了，他们在 2017年推出10人跨国女团 PRISTIN，但因未能克服空白期的问题，在时隔2年2个月后宣告解散。



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