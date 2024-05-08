柳俊烈、裴晟祐再推新作《The 8 Show》並參與5月10日公開活動

匯集了許多知名演員的N台最新作品《The 8 Show》即將於5月17日首播，而之前因戀愛傳聞造成風波不斷的柳俊烈，以及曾因酒駕事件而直接從熱播中作品下車的裴晟祐，兩位都將在10日出席本劇集的公開活動。

《The 8 Show》包含導演韓在林與演員群們如柳俊烈、千玗禧、朴正民、李烈音、朴海俊、李周映、文晶熙與裴晟祐都將共同出席5月10日的製作發表會。劇情描述這8位參賽者分別被困在8個樓層的獨立秘密空間裡，時間不斷累積等同於獎金也在累積中，但他們將發生什麼樣的危險故事呢？



在發布會上大家也將會關注之前有些新聞話題的特定演員，那就是為了韓韶禧斬斷與女友惠利多年情份的柳俊烈，最終話題爆發14天與韓韶禧也宣告分手。另外柳俊烈雖長年參與環保議題及相關活動，甚至擔任綠色和平組織的宣傳大使，卻遭爆私下很愛打小白球，一點都不環保。

另一位則是曾因酒駕事件從戲劇中下車的裴晟祐。2020年11月他曾因酒駕而遭逮，當時他的血液中酒精濃度已達到能夠被吊銷駕照的標準，消息傳開後他也立即從當時熱播中的電視劇中下車，改由鄭雨盛接演後續戲份，期間他除了進行反省外也被判處700萬的罰金。去年他出現在電影《沒有國家的冠軍》中，但並沒有參與任何宣傳公開活動，本次出現在《The 8 Show》場合，是否能順利回歸？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞