5月31日首播《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》表藝珍朝向自己的慾望暢通直線前進

演員表藝珍將與李濬榮搭檔演出TVING原創系列《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》，將於5月31日首播，描述譜寫著21世紀的新穎灰姑娘故事的表藝珍，與李濬榮將有著拉近距離的直進戲碼，令人心跳加速。

《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》是一部浪漫喜劇，描述著一位在現實中到處碰壁後，決心成為灰姑娘的女子，卻遇見了不相信愛情的財閥富家子，展開一系列慾望爭奪的故事。為了爭取自己的慾望而脫掉了玻璃鞋，自己一躍騎上了白馬的女子申載林（表藝珍飾）將帶來什麼樣顛覆大家想像的灰姑娘故事？



劇中申載林說：「展開遇見有錢老公的命運八字吧」聽了父親的遺言而申請加入了社交團體「清潭Heaven」並為了自己的命運而獨自努力，而在這些擁有幻想中的浪漫外型與財力，連好個性都具備的財閥之間，申載林決心逆轉自己的人生，並展現出隱藏的野性。她遇見的是「清潭Heaven」的代表文車民，他不相信愛情也不信任別人，更討厭灰姑娘，但他卻莫名被申載林吸引，兩人究竟能發展出什麼樣的故事？



看來外表拒人於千里之外，刻薄的文車民，申載林卻是大膽又果敢的個性直線前進，竟然直接撕開他的上衣！兩人從一開始就少不了近距離的肌膚觸碰！李濬榮與表藝珍兩人的化學反應也令人期待，兩人外型相當登對，一心想要朝慾望前進積極爭取的灰姑娘，以及總是潑冷水阻斷慾望的財閥子弟，故事將於5月31日公開。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞