VANNER成国入伍！成员伴剃头，直播与粉丝VVS一起送行
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VANNER成国入伍！成员伴剃头，直播与粉丝VVS一起送行

KPOP   2024年5月8日   星期三16:10   草莓  

（封面图源：X@VannerOfficial）

因竞演节目《PEAK TIME》声名大噪的男团VANNER，成员成国（旧艺名AHXIAN）昨（7）日入伍，成员们贴心开启直播让粉丝VVS陪伴成国一程。

3月便有消息1996年生的成国将入伍，公司KLAP娱乐表示时间在5月7日，成国会进训练所接受基础军事训练开始履行国防义务，而入伍行程唯恐发生安全事故所以并不公开。成国是VANNER第二名入伍成员，GON在出道前就以义务警察服完替代役。
VANNER成国（图源：X@VannerOfficial）VANNER成国（图源：X@VannerOfficial）

虽然不公开，但成员们选择在路途使用YouTube直播，让成国亲自和VVS道别、向VVS公开头发已剃掉的平头样貌。影片中泰焕、GON、慧成与泳光都一起送行，公开成国平头前后，成员们轮流赞许平头很适合成国，说头型很漂亮、剃了反而看起来更年轻……等等。成国向粉丝说话，语气和眼神一度看起来像哭了，但他否认，和VVS约定好会继续努力且保持健康。
（图源：YouTube@vanner_official截图）

直播结束后，VANNER於IG、X等公开相关照片，成员们前一天陪伴他剃头也用蛋糕以庆祝的方式希望他为国效力后，以更帅气的模样归来。成国在直播透露爸爸妈妈与毛孩狗狗Roy也会前来送行，他抱著Roy的影片亦公开。

可惜的是，VANNER本周五10日将来台湾开唱‎，随著成国入伍，表演要少一人了。

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