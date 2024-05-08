VANNER成国入伍！成员伴剃头，直播与粉丝VVS一起送行

因竞演节目《PEAK TIME》声名大噪的男团VANNER，成员成国（旧艺名AHXIAN）昨（7）日入伍，成员们贴心开启直播让粉丝VVS陪伴成国一程。

3月便有消息1996年生的成国将入伍，公司KLAP娱乐表示时间在5月7日，成国会进训练所接受基础军事训练开始履行国防义务，而入伍行程唯恐发生安全事故所以并不公开。成国是VANNER第二名入伍成员，GON在出道前就以义务警察服完替代役。



虽然不公开，但成员们选择在路途使用YouTube直播，让成国亲自和VVS道别、向VVS公开头发已剃掉的平头样貌。影片中泰焕、GON、慧成与泳光都一起送行，公开成国平头前后，成员们轮流赞许平头很适合成国，说头型很漂亮、剃了反而看起来更年轻……等等。成国向粉丝说话，语气和眼神一度看起来像哭了，但他否认，和VVS约定好会继续努力且保持健康。



直播结束后，VANNER於IG、X等公开相关照片，成员们前一天陪伴他剃头也用蛋糕以庆祝的方式希望他为国效力后，以更帅气的模样归来。成国在直播透露爸爸妈妈与毛孩狗狗Roy也会前来送行，他抱著Roy的影片亦公开。



[#GON]



사랑하는 내 동생 성국이

멋지고 늠름하게 건강히 잘 다녀오거라 형은 너가 아무 탈 없이 훈련소 수료를 잘 할거라 믿어 의심치 않아

응원하고 기다려주는 삐삐들 감사합니다 우리 모두 성국이 훈련소 잘 수료할 수 있게 응원해주자구용 친칠라 계란러버 포에버#VANNER #배너 #곤 pic.twitter.com/Q1RdPl6V0B — VANNER 배너 (@VannerOfficial) May 7, 2024

可惜的是，VANNER本周五10日将来台湾开唱‎，随著成国入伍，表演要少一人了。

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