《搜查班長1958》裡的怪力男居然是他！為戲增重25kg，清秀帥哥變壯碩大塊頭

李帝勳領銜主演的新劇《搜查班長1958》已經開播，劇情發展快速，李帝勳在最擅長的演技領域內絲滑地引領著觀眾入戲。 劇中主演4人幫中的一個年輕角色吸引了觀眾們的目光，眼熟卻和印象中的那個人不太一樣。

說的就是「趙卿煥」，鐘南市場米店工人，身材高大魁梧，與東大門派的小混混打鬥時常占上風。 他在朴英閒（李帝勳 飾）的建議下，憑藉出色的搏鬥能力通過警察選拔考試而成為鐘南警察局搜查1班警察。 「趙卿煥」一登場就以壯碩的身材牢牢抓住了觀眾的目光，高大挺拔的身材，卻配著一張白皙稚嫩的臉，強烈的反差感很能不讓觀眾們記住。



正當所有人覺得眼熟，誤以為「這是新人演員嗎」時，有粉絲認出了這是崔宇成嘛！！！《大發不動產》中的兼職靈媒「烱植」、《我的室友是九尾狐》裡女主李丹（惠利 飾）的弟弟「李檀」，還是《警察課程》中男主善浩（鄭振永 飾）的死黨「尹承範」， 只是這些作品中的崔宇成都是典型的韓式帥哥，身材適中，容貌清秀。



誰能想到崔宇成在《搜查班長1958》中塊頭變那麼大。 據悉為了詮釋好「大力刑警」的形象，崔宇成不惜增重25kg，這才有了劇中粗壯的臂膀和安全感爆棚的大塊頭，在氣場上能夠壓得住角色。

雖說演員為了角色做出形象上的犧牲是自己的職責所在，但這些實打實地為角色增重、減肥的演員也確實值得我們點個讚。

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