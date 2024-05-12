aespa日本福岡演唱會撞期七七事變！遭中國網友指責、派卡車進行示威，最終真的延期了！

人氣女團 aespa 原定將在7月7日於福岡舉行《2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : Parallel Line - in JAPAN》演唱會，11日官方宣佈將延期。

公告中表示：「關於7月7日（日）演唱會的舉辦，在國內外的 SNS 及各種窗口等，真的收到很多大家的意見。對於本次演唱會，SM娛樂、aespa 成員和工作人員經過反覆協商的最佳結果，最終決定推遲7月7日的演唱會。」



aespa 原計劃在7月6日於福岡拉開世界巡演日本公演的帷幕，第二天（7日）結束福岡公演後，於7月10日和11日在名古屋、7月14日和15日在埼玉、7月27日和28日在大阪、以及8月17日和18日在東京等5大城市舉行10場演唱會。



據悉，這次臨時閃電取消與日本1937年7月7日以「盧溝橋事變」爲藉口發動正式的中日戰爭有關。粉絲們擔心，如果中國成員 Ningning（寧藝卓）在歷史性當天在日本舉行演唱會，將會受到中國人的指責，粉絲還派出卡車到SM大樓進行示威，所以最終主辦方決定推遲演唱會。

另外，2020年出道的 aespa 將於27日發行首張正規專輯《Armageddon》，專輯共收錄10首歌曲，以〈Supernova〉及〈Armageddon〉為專輯主打曲。〈Supernova〉的 MV 預告一公開，風格也讓許多粉絲相當期待。



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