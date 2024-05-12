《搜查班长1958》里的怪力男居然是他！为戏增重25kg，清秀帅哥变壮硕大块头

李帝勋领衔主演的新剧《搜查班长1958》已经开播，剧情发展快速，李帝勋在最擅长的演技领域内丝滑地引领著观众入戏。 剧中主演4人帮中的一个年轻角色吸引了观众们的目光，眼熟却和印象中的那个人不太一样。

说的就是「赵卿焕」，钟南市场米店工人，身材高大魁梧，与东大门派的小混混打斗时常占上风。 他在朴英闲（李帝勋 饰）的建议下，凭藉出色的搏斗能力通过警察选拔考试而成为钟南警察局搜查1班警察。 「赵卿焕」一登场就以壮硕的身材牢牢抓住了观众的目光，高大挺拔的身材，却配著一张白皙稚嫩的脸，强烈的反差感很能不让观众们记住。



正当所有人觉得眼熟，误以为「这是新人演员吗」时，有粉丝认出了这是崔宇成嘛！！！《大发不动产》中的兼职灵媒「烱植」、《我的室友是九尾狐》里女主李丹（惠利 饰）的弟弟「李檀」，还是《警察课程》中男主善浩（郑振永 饰）的死党「尹承范」， 只是这些作品中的崔宇成都是典型的韩式帅哥，身材适中，容貌清秀。



谁能想到崔宇成在《搜查班长1958》中块头变那么大。 据悉为了诠释好「大力刑警」的形象，崔宇成不惜增重25kg，这才有了剧中粗壮的臂膀和安全感爆棚的大块头，在气场上能够压得住角色。

虽说演员为了角色做出形象上的牺牲是自己的职责所在，但这些实打实地为角色增重、减肥的演员也确实值得我们点个赞。

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