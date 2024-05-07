人倫神鬼喜劇《夜限照相館》完美落幕：周元＋權娜拉等主演群各自表達終演感想

Genie TV原創系列《夜限照相館》昨日已播出大結局，陪伴觀眾們約9週的時間，而專為鬼留下最後美照，並且在拍照時協助他們完成生前最後心願的專屬攝影師周元，在每一集都傳達出活在當下，珍惜眼前人的訊息，最終回也傳遞了相同的溫暖。

主演周元表達了內心感想，相信對所有觀眾們來說，《夜限照相館》能成為他們喜愛的作品，周元所飾演的攝影師，雖然世世代代受到詛咒必須承接這個職務並且活不過35歲，讓他始終孤獨生活著，沒想到卻在生命最後幾個月遇見了真愛，而產生了要與命運對抗的想法。周元表示雖然這個角色並不是很容易詮釋，也從夏季一直拍攝到冬季，是過程中相當愉快的一部作品。



女主角權娜拉則提到，希望《夜限照相館》這部作品能像春天般的溫暖，融化大家的內心。她與周元在劇中展開了一場命中注定的愛情，並且在劇中她的表情相當多變，又哭又笑又令人爽快解氣，觀眾們更大讚這作品是「權娜拉的再發現」給予高度評價。而她也在劇組殺青時表達相當不捨，認為所有合作演員們都給她溫暖的關懷，讓她相當依賴，也祝福演員們與觀眾們之後都能走上花路。



飾演帶著傻氣的鬼助手一角，劉仁秀在劇中常為了達成自己生前戀愛的心願而附身他人，默默關照生前暗戀的對象，他也在感言中提到，希望每個人心中都各自用有一家照相館，與想要一起合影的某人留下珍貴的回憶。音文碩本次在劇中則飾演另一鬼助手，原為警察出身，對太太相當專情，在最終甚至為了周元而不惜選擇毀滅，他也表示拍攝《夜限照相館》的時候現場氣氛相當融洽，愉快的現場回憶也將讓他相當難忘。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞