都敬秀唱出自己多采多姿的成長！主打歌曲「Mars」於今日下午6點正式發行

D.O.都敬秀即將在幾小時後正式發行自己的最新迷你專輯「成長」，預計送給粉絲們屬於春天的溫暖獻禮。

5月7日下午6點都敬秀的第三張迷你專輯「成長」即將正式發行，透過各大音源網站公開，大家也能夠透過所屬公司SooSoo的官方YT頻道收看本次的主打歌曲「Mars」的精彩MV。D.O都敬秀穿梭於演員與歌手之間，獨一無二的音色以及醇厚的感性，誕生了本次難得的專輯，除了有大膽嘗試新的音樂風格，也希望大家看見他一路以來的「成長」。



這次作為SOLO歌手，D.O將展現在音樂上多樣化的感性風格，以及全新的音樂面貌，共收錄六首歌曲。主打歌曲「Mars」描述著可愛的愛情故事，而事先公開的活潑曲風歌曲「Popcorn」則在公開同時就獲得17個國家/地區的iTunes不分曲風的第一名，驗證了都敬秀的全球人氣。



「Mars」屬於中等節奏的流行音樂，D.O豐富的音色與演唱力量帶給這首歌曲獨特的魅力，為了呼應本次的專輯名稱，都敬秀也希望所有人都能透過音樂感受到他的成長，希望用音樂來帶給大家感動。而之前「Mars」所公開的畫面也成為熱門話題，都敬秀同時展現出少年美一點點性感，令人留下深刻的印象。都敬秀不管在歌聲或是演技上都吸引觀眾們的目光，因此大家也對於即將公開的完整MV相當期待。



隨著新專輯的發行，都敬秀也即將前進亞洲舉辦出道後首次SOLO單人粉絲見面會「Bloom」，預計將走訪亞洲11個國家，將帶給大家難忘的回憶。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞