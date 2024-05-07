BLACKPINK ROSÉ&Jennie久違碰面一起出街卻被罵！韓網：傘不能自己撐嗎

女團BLACKPINK合約到期後，4名成員只續了團體約，各自有了新出路。 好不容易看到ROSÉ和Jennie同框，卻沒想到她倆卻因為一張照片遭到網友的口誅筆伐。

日前，ROSÉ通過個人IG上公開了和Jennie在美國紐約碰面的近況，兩人最近都因為海外行程飛往紐約，特意抽出時間見面。

ROSÉ和Jennie親密地挽著胳膊走在路上，不時轉頭面向對方開心地說著什麼。 網友們認為有問題的地方則是她倆身後的隨行人員，當天天氣不佳飄著細雨，一名工作人員走在後面替她們撐傘。



這一場景看得不少韓國網友很不適，紛紛留言抨擊：「雨傘不能自己撐嗎」、「你們是私人行程吧，還讓人撐傘很過分」、「藝人是什麼官職嗎」、「你倆看著倒是很舒服，怎麼不想想後面的工作人員」、「一把傘都拿不動嗎」、「這就是耍大牌啊」等。 不過也有很多粉絲出面維護，表示：「撐傘也是保鑣的工作之一啊」、「在國外明星出街有一定風險，才會有保鑣跟著的」、「請保鏢都付錢的啊，為什麼他們不能撐傘」、「明星的職業特殊性，他們需要這樣的排場」等。

BLACKPINK成員們自從合約到期後，紛紛投入各自的SOLO活動中，除了ROSÉ之外的Jennie、Jisoo和Lisa全都創建了個人工作室。 這次哪怕只是ROSE和Jennie兩人合體，也足以讓粉絲們興奮。

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