馬東石&徐仁國&朴炯植奇幻劇《十二使者》首波劇照公開！十二生肖化身守護天使，8月Disney+強勢登場

由演員馬東石、徐仁國、朴炯植等主演的劇集《Twelve》正式公開首波劇照，並確定將於8月23日在 Disney+ 及 KBS 2TV 週末檔同步首播。

《十二使者》是一部動作英雄題材作品，以象徵東方文化的十二生肖為靈感，講述「十二天使」以人類姿態生活在世上，為了守護人類而與邪惡勢力展開戰鬥。

《十二使者》早在企劃階段就因華麗的演員陣容而備受矚目，今日首次釋出劇照，展現出各角色鮮明的個性。 首先是作為人類存在於世上、保護人類的角色：馬東石飾演象徵老虎的天使「太山」，徐仁國飾演象徵猴子的天使「元勝」，李主儐飾演象徵龍的天使「米爾」，高圭弼飾演象徵豬的天使「多尼」，康美娜飾演象徵狗的天使「姜智」，成愉頻飾演象徵鼠的天使「鼠石」，安芝慧飾演象徵馬的天使「茉淑」， 雷嘉汭飾演象徵蛇的天使「鈴鐺」。 此外，象徵牛、羊、兔、雞的天使已經在過往的戰鬥中犧牲。





此外，朴炯植飾演象徵烏鴉的惡靈「吳鬼」，作為反派角色會不會太帥氣迷人XD 成東鎰飾演十二天使的管理者「馬洛」，是主角團中唯一的人類。



《十二使者》將呈現橫跨古代與現代的龐大世界觀，展開緊張刺激又耳目一新的故事，以及華麗的戰鬥場面，讓這支「十二邊形」角色軍團的表現備受期待。

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