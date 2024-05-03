HYBE VS 閔熙珍之爭 ➝ 防彈少年團也受影響！ARMY提出警告、在公司門口送弔唁花圈進行示威
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HYBE VS 閔熙珍之爭 ➝ 防彈少年團也受影響！ARMY提出警告、在公司門口送弔唁花圈進行示威

KPOP   2024年5月3日   星期五14:02   Yuan  

（封面圖源： BIGHIT MUSIC、HYBE）

在 HYBE 和旗下廠牌 ADOR 之間的內鬨越來越嚴重的情況下，另一個旗下廠牌 BIGHIT MUSIC 所屬組合防彈少年團也受到了影響，粉絲團 ARMY（阿米）向 HYBE 提出警告。

3日，《中央日報》的廣告版面刊登 ARMY 發表的聲明內容，他們對防彈少年團因假新聞而受到傷害表示憤怒，ARMY 表示：「與目前事態無關的防彈少年團因虛假新聞、謠言而遭受巨大損失，作爲經紀公司，我們譴責袖手旁觀的 HYBE。」
（圖源： BIGHIT MUSIC）

接著強調 HYBE 的房時爀議長和朴智元代表要停止以防彈少年團作為擋箭牌的言論，要求 BIGHIT MUSIC 以負責任的態度對待對防彈少年團盲目的攻擊和陷害，立即採取法律措施。ARMY 再次強調經紀公司的義務，他們說：「不保護所屬藝人的經紀公司沒有理由存在，不履行經紀公司的義務也有可能成爲解除合約的因素。」

此前，部分防彈少年團的粉絲還在 HYBE 門口送上弔唁花圈進行示威，上面寫著「不要用 BTS 作為你的擋箭牌」、「需要的時後是『我們的 BTS』，遇到麻煩的時候是擋箭牌」、「恭喜你成為業界最無能的經紀公司、恭喜你們出名」、「由於公司的風險永無止盡，祈禱 BTS 逃離 HYBE」、「對粉絲的訴求悶不吭聲，以為是死了呢，所以才送過來的」等批判 HYBE 的字句。

而這也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「在這裡靜靜地待着不是更好嗎...？真是亂七八糟」、「寫得真好」、「粉絲們要求真實，爲什麼要在這裡嘲弄他們」、「當初如果不是因爲閔熙珍事件而胡言亂語的話，防彈少年團就不會上新聞了」、「卡車更好吧？弔唁花圈一想到在我的辦公室出現就毛骨悚然ㅠㅠㅠ」、「但是防彈少年團不是最大的受益者嘛…？」、「從第三者的立場來看，字句非常有趣 嘿嘿嘿」等等。

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