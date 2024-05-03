《淚之女王》反派男二朴成焄專訪：「現在我想嘗試成為浪漫喜劇演員，而不是反派角色！」

朴成焄以《黑暗榮耀》全宰寯這一惡角爆紅，接著又在《淚之女王》中以尹殷盛的反派形象再次壞到讓人記住他！如今，他有個小小的心願想實現～～～。

反派形象再次被鞏固，朴成焄表示遇上好作品真的非常感激，但現在他想暫停下來，希望能扮演一個好人。

他提到反派的魅力就在於「通過我平時無法發火的脾氣，可以代理滿足，也可以給觀衆留下深刻印象，但也有給大眾留下刻板印象的缺點。」



平時朴成焄很喜歡看喜劇，也很想搞笑，有想要逗人發笑的慾望。比起明目張膽地搞笑，他更喜歡自然地搞笑，所以很憧憬成為喜劇演員。 如果有機會的話，希望能嘗試一部充滿喜劇色彩的羅曼史。表明了想成為浪漫喜劇匠人的願望！



今年上半年出演的韓劇《淚之女王》大受歡迎，和下半年在全球最受期待的影集《魷魚遊戲2》也即將推出，朴成焄出演這兩部大作品後，自認為需要謹慎地踏出下一步，要更仔細地為自己做出選擇。



大家又會想看到朴成焄挑戰什麼類型的作品與角色呢？

朴成焄最近單獨出演《劉Quiz》的專訪也播出了～！



跟金智媛的合照，瀏海放下來真的很善良耶～

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