讓眾人患上週一病的《背著善宰跑》繼《淚之女王》後人氣大熱！原著小說與網漫時隔3年再度翻紅

tvN最新月火電視劇《背著善宰跑》也是韓劇迷的話題焦點，靈活的穿越劇情加上雙向的愛慕，讓觀眾們看得不禁嘴角上揚。隨著劇情的展開，原著網路小說以及漫畫也跟著電視劇的人氣而重新受到觀眾們的喜愛。



根據Kakao娛樂表示，網路小說《明日的第一：背著善宰跑》在電視劇從4月8日開播的2週以來，點擊率比前兩週增加了4倍之多，銷售額更是增加了8.2倍，創下自身最高銷售額。同期，以網路小說為基礎而製作的同名網路漫畫，銷售額也成長了5.5倍，點擊率則是增加3.6倍。並且原著的小說與網路漫畫都衝進了Kakao Page的人氣前10名。



Kakao Page網路小說《明日的第一：背著善宰跑》描述一位團體中的偶像柳善宰，與他的粉絲任率的青春穿越劇。原本必須坐著輪椅的任率，因得知偶像善宰的死亡消息而心痛不已，她卻偶然得到了回到過去的機會，能夠成功營救善宰以及自己的雙腿嗎？網路小說連載的時間是從2019年到2021年，雖然連載內容早在三年前結束，但隨著同名電視劇的播出，令大家又重新關注這部作品。



《背著善宰跑》的成功，兩位演員金惠奫以及邊佑錫的表現也功不可沒，兩人在劇中的自然互動，有粉絲望著偶像自帶愛心的眼神，也有善宰望向暗戀對象的寵溺。原本穿越劇的題材眾多，《背著善宰跑》卻演出了不一樣的設定以及人物的細膩互動，除了穿越設定以及羅曼史的劇情外，更增添了必須找出善宰死亡真相的元素，相當吸引觀眾也成功創造了話題性，收視率節節高升中。



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