自我管理太徹底！IVE張員瑛在家也不鬆懈，端坐追劇、只有睡覺會躺下

女團IVE成員張員瑛是出名的自我管理嚴格，不僅舞台和簽售每次都竭盡全力，平時也時刻保持端正挺拔的體態、在人群中十分奪目。 原來這種管理習慣已經融入血液！

IVE近日做客劉在錫的網路節目《mini藉口罷了》，今日公開的影片中聊到休息時喜歡做什麼，張員瑛表示會宅在家追劇。 劉在錫在家喜歡躺著還是斜靠沙發之類，張員瑛給出了意外答案：「很奇怪，我在家除了睡覺的時候，一次也沒有躺下過。 」



張員瑛表示在家一直有許多事要做、十分忙碌，Rei也表示端坐反而是張員瑛最舒服的姿勢。 劉在錫打趣說現在的坐姿有些僵硬，張員瑛笑答：「現在開始意識到這件事了，就算想靠也不能靠啦！」



張員瑛曾多次被拍到招牌坐姿，例如去年7月參加三星電子新品發布會，就連滑手機都是抬起手來保持後背和脖子端正：



今年3月飛巴黎參加時裝週在機場候機時，一名路人發現很多人在拍她便問她是誰，張員瑛便用路人電腦檢索自己的IG帳號出來。 路人拍下感到震驚的瞬間，鏡頭掃到正在用手機的張員瑛，依然是雙腿併攏後背挺直的姿態，真的是把自我管理刻入DNA的人啊！



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