《淚之女王》郭東延中文好標準：「不要香菜」引發兩派討論，還出現

想必這兩集大家肯定是抓著整包衛生紙追完的，我都覺得自己又哭又笑像個瘋子，郭東延的表現也特別突出~！這一段「老闆不要香菜」真的讓人印象深刻。（PS：我是要加香菜派！你是不加香菜派嗎？）

熱門韓劇《淚之女王》上週末播畢的EP.12收視率又創新高！全國收視率紮紮實實的突破大關來到20.7%（首爾圈23.2%），無論主線還是支線劇情都非常吸引人，郭東延（飾演洪秀哲）的個人表現與飾演他妻子的李主儐（飾演千多慧）互動也非常精彩。



EP.11 洪家人為打探消息全家出動，假裝是需要大型倉庫的批發商們，洪秀哲被迫假裝是中國來的商人，所以情急之下冒出的第一句話是：「老闆，不要香菜。」這句不看字幕也能聽懂他的中文，非常標準，



之後又補說了一句：「請把香菜從我的菜中取走。」這句就要稍微看一下字幕了！XD



홍수철 짭중국인 연기 진짜개웃김제발...

고수 싫어해서 중국어 외우고 다니던 곽동연다워서 미치겟음 ㅜㅜ#눈물의여왕 #곽동연 pic.twitter.com/ZsrOeRufLj — zzang! (@Julmii_kwak) April 13, 2024

這兩句話也意外在網上引發了「加不加香菜」的兩派討論，正常來說，不喜歡吃香菜的人，絕對會特別對老闆說：「不要加香菜。」大家又是哪一派的呢？

▼郭東延發文寫道：「皇帝陛下，請把香菜去掉。」







最後，洪秀哲又高興的跟倉庫員工握手說：「我的孩子，皇上。」有網友找出這一句台詞，分明就是出自《後宮甄嬛傳》裡的名場面，甄嬛小產時痛哭對皇上說的話。



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