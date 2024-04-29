韓韶禧解釋留學法國事件：一開始有些好高騖遠了！韓網友：避重就輕，不知所云

韓韶禧終於開口解釋了關於法國留學計劃的事情。

在出道之前，韓韶禧曾有過留學法國的計畫，然而高昂的簽證要求迫使她選擇了模特作為過渡，就這樣一直工作到了現在，憑藉在模特圈、廣告界、影視劇圈的積累走到了今天的位置。

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只不過「韓柳戀」（韓韶禧、柳俊烈）曝光後，韓韶禧的言行舉止遭到廣大網友的抨擊，形象受到打擊，隨後就有仲介留學表示依照官方的規定，前往法國一年的簽證，財力證明總共只需要960萬（韓幣，下同），懷疑她有誇大、 說謊嫌疑，紛紛喊話要求她展示錄取通知書、法語資格證等證據。



時至今日韓韶禧才針對相關質疑做出回應，她表示：「設想和轉變這些東西並不適合我，從那時起我就放棄了國內的大學，開始構建自己的職業生涯，一開始有些好高騖遠，夢想去帕森斯、中央聖馬丁、 聖路易斯這些學校，但得知一年要花費上億後就選擇了巴黎美術學院（Beaux-arts de Paris），不過因為沒在國內讀過大學，根本沒法貸款。 綜藝中被剪輯和謠傳的部份是說要求存款有2-3000萬，如果立刻去留學的話根本不夠房租、生活費等。 我從20歲開始重新啟程，靠兼職賺的錢如果全要花在留學仲介公司上，就如往無底洞裡倒水。 」

韓韶禧的言論也再次引爆熱議，一半網友認為「根本沒必要解釋這些」，另一半網友則稱「避重就輕，根本沒做出任何解釋，不知道在說什麼」，又掀起了新一輪風波。

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