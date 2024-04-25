老公與父親竟用同樣手法換身份！《Hide》李清娥復仇原因揭曉，李寶英如何出奇致勝（EP.9–10）

[有雷]疑點重重的《Hide》也將在下週送上大結局，李寶英竟然在獄中見到以為已死亡的父親！原來爸爸與老公都是詐死……終於知道李清娥的目標是她，從父親離去的時候種下的因。不僅搶走李寶英的丈夫，還要奪走她的女兒！李寶英如何突破重重危機？

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金信崔會長長期被河妍珠（李清娥飾）控制，最終還因注射藥物而離世，為會長注射藥物的黑衣人竟是河妍珠的爸爸。河妍珠又再度指定羅文英（李寶英飾）為其父親辯護，希望取得無罪。車成宰（李茂生飾）則是找上文英，認為自己只是河妍珠復仇的一粒棋，他除了在女兒面前想贏回形象以外，還要求文英將河父無罪釋放但把罪刑轉向河妍珠。



羅文英在不情願之下來到監獄與當事人會面，出現眼前的竟是自己以為已經死亡多年的父親！文英嚇得說不出話，一問之下才知道自己的爸爸也與老公一樣冒用了死者的身分！原來羅文英父親因為與友人河在弼在酒後拉扯間，河失足摔落山崖，雖然羅父找到他時尚未斷氣，羅父卻沒有將他送醫，而將自己的錢包放入河的口袋，造成警方與文英誤認為當時死亡的就是父親。



不過她也知道河妍珠無論如何都會將他們父女倆冠上殺人罪名，於是羅文英反其道而行，在庭上直接說出真相，說父親多年冒用他人身份，並且承認間接殺害了會長的罪嫌，也公開向金信會長兒子以及河妍珠道歉。此舉令河妍珠暴怒，決定再度採取復仇的進一步行動。



河妍珠先對於想要競選市長的車父進行威脅，要他犧牲家中的一員來換取自己的仕途，接下來河再聯合車成宰與其母，舉報羅文英虐待女兒，由警方強制安置小孩。羅文英痛心之餘也發現是車成宰的詭計，但車成宰則以迅雷不及掩耳的速度，讓女兒與奶奶先上了飛機前往瑞士。自己正要離境時，在機場遭到警方與檢察官的攔截。



文英也找上了金信集團的大兒子，並且收買了河妍珠身邊的司機。兩個女人的戰爭尚未結束，文英手中掌握的關鍵證據到底有哪些？



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