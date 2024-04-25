姜棟元這次演反派嗎～新電影《設計者》預告公開，冷眼看著所有意外發生《淚之女王》的她也是成員之一

姜棟元在新作品《設計者》中將呈現全新面貌，這部作品雖然早在2022年殺青，卻等到近期才確認了上映的檔期，在韓將於5月29日上映，台灣也將隨後公開。

《設計者》劇情描述將收到的委託殺人完美設計為意外事故的設計者永一（姜棟元飾）被捲入了意想不到的事件所發生的故事。每部作品都呈現獨特魅力與存在感的姜棟元，又將再度挑戰演技變身，帶給大家完全不一樣的形象，也讓觀眾們相當期待。預告中的姜棟元，拿著望遠鏡看著意外的發生，銳利的眼神令人發寒。



究竟是偶然發生的意外事故，還是有預謀的殺人？令觀眾們對這樣接受「殺人委託」的團隊感到好奇，劇照中姜棟元面無表情，在遠處冷眼看待這些意外的發生，他的團隊還包含了《我的上流世界》李賢旭、《淚之女王》李美淑與《愛的迫降》陳俊翔等人。



姜棟元所飾演的永一，相信所有事件都可以被捏造，從和他一起行動的同事與目標，還有委託人以及新的情境，所接觸的人的內心深處都難以想像，於是中間產生了變數，為所有事件都增加了不確定性。此外還有事故保險處理專家李茂生，追查真相的刑警金信祿，製造網路話題的李東輝，眾多演技派演員將接連登場。



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