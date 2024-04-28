【韓網熱門】追星不花一分錢的人的7個特徵！網評：這算真的粉絲嗎？

每個人追星方式不同，有人願意為本命猛下血本，也有人分文不願意掏。

Theqoo上就有網友討論了相關問題，指出了「追星不花一分錢的人」的特徵：

1. 專輯肯定不買，只關注出了新專輯的消息

2. 小卡之類的周邊肯定不買，和朋友們聚餐，大家掏出小卡拍照時，默默展示手機桌面

3. 小卡根本沒必要啊，站姐拍出的傳奇級照片大概有5萬張吧

4. 不買音源，也不買melon這些網站的會員，歌只在YouTube上聽，YouTube會員也絕對不買，快速劃過廣告或者使用廣告攔截app

5. 為什麼要去公開放送呢？明明可以躺著看高清畫質的直拍啊

6. 演唱會肯定也不去，看影片或者照片就行了

7. 以這種方式追星的話，對方如果闖禍或者自己熱情退散，完全可以瞬間換個明星追

韓國網友評論：

1. 我還是去了一次演唱會，看完就熱情退散，脫粉了

2. 這不是追星啊，只是你喜歡的、知道名字的歌手罷了，至少也得買一張專輯、去一次演唱會啊，這才是追星，又不是不讓你去演唱會，是你自己不願意去，你怎麼可以說喜歡他們呢

3. 只要是粉絲，怎麼就不算追星呢？我可是為了他特意花時間去找物料看的啊

4. 這才是真正的追星啊，沒有壓力也不需要花錢

5. 因為喜歡去翻找他們的物料，怎麼不算追星呢？當然我也去看過他們的演唱會

6. 只要喜歡就是追星吧，現在連追星都分等級了？

7. 喜歡就算粉絲啊，難道只有花錢才算粉絲嗎？太過分了，這是什麼破邏輯啊

8. 這是對歌手沒有任何愛意，單純是自己的興趣愛好吧，如果喜歡的話，至少會花錢聽歌

9. 這應該是花錢了，但沒得到花錢的待遇，要和沒花錢的粉絲區分開來，來求認可的人寫的吧

10. 好感程度的話可以理解，但追星至少要花過錢消耗過時間才算吧

11. 路人粉才是最合理的

12. 這種粉絲有存在的必要，認真追星的核心粉絲也有存在的必要，粉絲體量大才會提升大眾認知度啊，認知度提高了才會有更多的核心粉，作為曾經的站姐，脫粉之後很空虛，現在只打算當個路人粉

13. 除了演唱會我都不會花錢，但是每次都搶不到票，想去也去不了，不買專輯，反正到最後都變垃圾了，我是為了買票才加入粉絲俱樂部的

14. 我就這樣，會聽歌、看電影，這樣就已經很滿足了，最多上網看看物料

15. 曾經瘋狂追過幾年星的我認為這種方式才是最舒服的，不花錢就是好啊

16. 每年去一次演唱會，除此以外沒有了

17. 一想到可能就沒有下張專輯了，我就沒辦法不買啊，這是我的問題

18. 我今天剛為本命花了幾百萬，就想說如果都像文中說的那樣，歌手靠什麼賺錢啊

19. 我反而覺得這些人好神奇，只有我生來就是為追星花錢的嗎

20. 當初的我就是這種人，否認入坑，但現在卻在坑底躺平，已經是核心粉了

21. 真可笑，現在連粉絲都要看資格了？只要喜歡就是粉絲啊，怎麼還分花錢和不花錢的粉絲

22. 就是因為這種人太多，我的本命才沒有下一次活動了

原文：https://theqoo.net/square/3195610358

圖源：FB@BLACKPINK、@아이유(IU) 使用其當封面僅為示意圖！

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