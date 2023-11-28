表面上是藝人，實際上是真財閥二代！人稱「六邊形戰士」，他家的公司全韓國人都知道

沒想到這位歌手竟然是隱藏的財閥二代。

著名通訊軟體LINE的母公司NAVER是韓國最大的搜尋引擎網站，也是韓國股票市場上市值最大的社交網站平台公司。而NAVER創始人兼全球投資負責人（GIO）李海珍的兒子正作為歌手活躍在娛樂圈。

這位當代豪門二代就是歌手LØREN，本名李承株（音譯），憑藉出眾的外形和實力備受粉絲喜歡，被讚有著一張羅曼史劇男主臉。 2020年11月13日LØREN以歌曲《EMPTY TRASH》正式出道，目前隸屬於YG娛樂旗下的「THE BLACK LABEL」廠牌，也算是BIGBANG太陽、全昭彌、朴寶劍等人的同門。

LØREN還有個藝名為「Boid」，他以此名作為DJ活躍在各大夜店。2017年G-Dragon的solo專輯《權志龍》的收錄曲《Bullshit》的作曲名單也有他的名字。不僅如此，在BLACKPINK的首張正規專輯《THE ALBUM》中，他參與了《Pretty Savage》、《Lovesick Girls》和《You Never Know》的作詞，還出演《Lovesick Girls》的男主角。

身高188cm的LØREN宛如行走的衣架，加上帥氣的面孔，俘獲了不少女粉絲的心，據說有不少粉絲因為他的音樂才華而入坑，又因為其顏值而死心塌地地追隨。

因LØREN集齊了家世、財富、顏值、身高、才華和實力，也被大家稱為「六邊形戰士」，不同於性格溫潤的父親李海珍，他更自由奔放。不過李海珍從很久之前就透露不會強迫讓子女一定要學習公司經營，這也是LØREN能夠踏入娛樂圈的一大原因吧。

得知LØREN家庭背景的韓國網友們也驚呆了，紛紛留言稱：「確定說的是我認識的那個歌手LØREN？？」、「不好好在娛樂圈混的話，就要回家繼承家業了」、「這是真太子爺」、「瘋了，根本不知道他是NAVER的太子」等。

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