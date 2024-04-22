「NewJeans之母」閔熙珍欲奪權自立門戶！HYBE對ADOR高層實施監察權：要求閔熙珍辭職

HYBE娛樂突然宣布對旗下廠牌ADOR的管理層實施監察職權。

據韓媒《世界日報》獨家報導，HYBE於22日上午對閔熙珍代表和ADOR管理層A某等進行了審查。 審查團隊已進入ADOR管理層的辦公區域，收回了公司的電子資產等，同時面對面聽取了當事人的陳述。 有消息稱，HYBE懷疑A某等人試圖奪取管理權，打算自立門戶。經調查，ADOR管理層今年初就有奪權意圖，不僅故意向外部洩漏了核心情報，甚至還偷偷諮詢了相關公司。



ADOR是HYBE旗下的廠牌，HYBE持有其80%的股份，剩餘的20%由閔熙珍代表等ADOR高層持有。閔熙珍代表曾在SM娛樂公司工作，後來轉投HYBE，NewJeans就是她一手打造而成，因此業界與粉絲圈都稱她為「NewJeans之母」。

據傳，HYBE還要求召開股東大會，問責計畫奪取經營權的ADOR現管理層的責任，同時打算向ADOR指派另一名理事。目前ADOR的股東大會是否會召開尚不確定。 股東大會的召開需要ADOR董事會的決定，但由於閔熙珍代表一方控制著ADOR董事會，目前情況尚不明確。

另外，除閔熙珍代表外，ADOR的兩名內部董事都被歸類為與她從SM娛樂任職時期以來一直密切合作的親信。如果ADOR董事會不遵從HYBE的要求，HYBE將無法強制執行。 在這種情況下，HYBE很可能會採取法律手段，如申請強制召開股東大會等。 根據法院的判決，若召開股東大會，HYBE指定的董事可能有機會進入ADOR董事會。

據悉，HYBE在當天還向閔熙珍代表發送了要求辭職的函件。 業界分析她可能會拒絕辭職，並對HYBE發起攻勢。

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