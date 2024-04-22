SEVENTEEN全新精選專輯預售量突破300萬張！官方：以專輯性質來說，是非常罕見的成績

人氣男團SEVENTEEN推出的精選專輯《17 IS RIGHT HERE》預購量成績，讓業界人士也感到非常吃驚。

最新消息，根據專輯發行商YG PLUS的消息指出，男團SEVENTEEN即將在4月29日發行的精選專輯《17 IS RIGHT HERE》的預購量截至19日已經達到了308萬7613張的成績。



《17 IS RIGHT HERE》是一張總結了SEVENTEEN的過去、現在和未來的專輯，專輯裡收錄了4首新歌，以及SEVENTEEN過往韓國專輯中的20首主打歌，再加上8首日本專輯的韓文版主打歌，和演奏版本的〈Adore U（Inst.）〉。



所屬經紀公司Pledis娛樂表示：「由於精選專輯的性質是匯集了已經很受歡迎的熱門歌曲，因此出現如此大量的預購是非常罕見的情形。」而四首新歌也是較晚公布的消息（19日的00:00才公開），所以後續預售量還會再增加，有機會創下更亮眼的成績。

＊四首新歌中有全新主打歌〈MAESTRO〉和小分隊歌曲〈LALALI〉、〈SPELL〉、〈青春讚歌〉



在發行精選專輯之前，SEVENTEEN將於27日和28日在首爾世界盃競技場舉辦「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO SEOUL」。 5月，他們將移師日本，分別於18日和19日在大阪洋馬長居體育場、25日和26日在橫濱日產體育場繼續演出。

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