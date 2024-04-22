仅签1年约、发1次歌！「逆袭女团」BB Girlsl（原Brave Girls）与韩国华纳合约到期不续约！

今日（22）Warner Music Korea（韩国华纳音乐）表示：「本公司与 BB Girlsl 经过长时间的讨论，决定在合约到期当天终止专属合约。」

接著，补充道：「真心爲今后 BB Girls 应援，对给予大力支持的 BBee（粉丝名）们在内的所有粉丝们表示感谢。」



Brave Girls 是知名音乐制作人勇敢兄弟成立的Brave娱乐所推出的女团，因为她们经常参加部队公演，〈Rollin'〉是军中人气歌曲，在2021年〈Rollin'〉逆行音源榜单而爆红，全榜第一（Perfect All-Kill）所有音源网，也在她们出道1854天后，拿下首个一位。虽然一夕间爆红成为人气女团，但在去年2月与Brave娱乐合约到期后不再续约。



BB Girlsl 在2023年与 Warner Music Korea 签订专属合约，将组合名从 Brave Girls 变更 BB Girlsl，去年8月发行《ONE MORE TIME》在歌谣界再次出道。之后成员们通过各种综艺、YouTube 频道等与粉丝们进行沟通，还举行粉丝演唱会，但...仅签约1年就宣布解散，让不少人直呼可惜。



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