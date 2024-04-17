LE SSERAFIM金采源發豎中指影片後秒刪！粉絲：單純分享舞台，不要惡意解讀

人氣女團LE SSERAFIM亮相美國代表性音樂慶典Coachella音樂節，沒想到卻因唱功遭到了廣大K-POP粉的口誅筆伐，韓國本土民眾更是毫不留情地吐槽「丟人丟到國外去了」。

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日本籍成員SAKURA發長文回應，肯定了團隊的努力，其中一句「這是我們最好的舞台」直接點燃韓網熱火，在論壇theqoo上抨擊留言已超2000條。

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與此同時隊友金采源也在網路上鬧得沸沸揚揚，原因則是她發了豎中指的影片，雖然幾秒鐘後就被刪除，但相關內容火速傳開，引得無數網友看熱鬧。 影片來自Doja Cat的演出，她對著觀眾豎了個中指。 金采源上傳了該影片後就引發了不小爭議。 不過沒多久，影片就從她的SNS上消失無蹤。



金采源的這一舉動被部份網友解讀成向吐槽自己舞台的觀眾豎中指，以此來宣洩自己的不滿。 也有許多粉絲立馬跳出來澄清，強調Doja Cat是金采源的偶像，她只是單純想分享演出的一瞬間罷了。

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