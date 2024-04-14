【雷】《淚之女王》金秀賢一人兩角細節滿分！不止微表情和語氣，連「慣用手」都刻意區分
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【雷】《淚之女王》金秀賢一人兩角細節滿分！不止微表情和語氣，連「慣用手」都刻意區分

韓劇   2024年4月14日   星期日14:05   Sani  

（封面圖源：Netflix@《淚之女王》截圖）

昨晚這集《淚之女王》好多看點，尤其金秀賢的演技再次令人刮目相看！

*以下包含《淚之女王》11集結尾劇雷！
（圖源：KSD）

11集結尾海仁等待賢祐（金秀賢 飾）時突然發病，把眼前撐傘的男人誤認成賢祐跟著上了車，直到被另一輛車追逐逼停之後看到走下車的人居然也是賢祐，才發現身邊的男人居然是尹殷盛（朴成焄 飾）。

這一段尹殷盛由金秀賢飾演，眼尖的觀眾也許從他出現的一刻就察覺到異樣：眼神和語氣滲出冰冷強硬的控制慾，絲毫沒有賢祐的真摯與溫柔。

其實不止微表情和聲線，金秀賢在肢體語言方面也作出區分！之前劇集中可以看到，賢祐慣用左手，為海仁撐傘、攬住海仁肩膀都是用左手，而尹殷盛則是慣用右手。
（圖源：Netflix@《淚之女王》截圖）
（圖源：Netflix@《淚之女王》截圖）

再看「假賢祐」，撐傘、攬住海仁全都是用右手...！這細節真的讓人起雞皮疙瘩啊~
（圖源：Netflix@《淚之女王》截圖）

海仁看來真的病很重，不然應該不會意識不到這麼明顯的區別，還滿懷欣喜依賴地對假賢祐撒嬌，讓人好心疼她...
（圖源：FB@tvNDrama）

《淚之女王》今晚即將公開12集，提前公開的搶先看影片中，賢祐和海仁在清晨共度甜蜜時光，真希望兩人能獲得幸福啊~~

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