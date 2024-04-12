健康好轉！女團Billlie文秀雅&秀炫重啟活動恢復七人完整體

女團Billlie所属社今日通過粉絲官咖發佈公告，宣佈因健康原因暫停活動的文秀雅和秀炫即將恢復活動。

所屬社Mystic Story表示，秀雅和秀炫努力恢復健康、經過長時間的休息和穩定，目前健康情況已有顯著改善：「以當事人的意願和專業醫生的建議為基礎，經過深入討論，我們認為他們可以重新開始活動，決定在公告之後回歸團隊並恢復活動。 」所屬社感謝粉絲長久以來的等待和鼓勵，強調將把藝人的安全放在首要位置，為其提供安全的活動支持。



文秀雅去年4月因ASTRO成員、親哥哥文彬突然去世而受到沉重打擊、暫停活動，6月一度復出，但在同年9月再次停止活動。 秀炫在去年6月因身體狀況不佳暫停活動。

這段時間七人女團Billlie以五人組合形式持續活動，陸續發行了單曲1輯《side-B ： memoirs of echo unseen》及兩隻數位單曲，今年2月發行首張日文迷你專輯《Knock-on Effect》並在日本舉辦演唱會《Billlie SHOW-CON Domino Effect》，積極活動。



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