李寶英為救老公不惜淪為車手！《Hide》好不容易與老公重逢卻接連發現駭人真相！更目睹老公出軌！（EP.5–6）

[有雷]開播前就強調有多處反轉的懸疑電視劇《Hide》果然每一集都帶來超大的訊息量。李寶英的老公李茂生其實沒死，但鄰居女子李清娥卻表示李茂生已被綁架，遂威脅李寶英替此財團進行不法勾當，好不容易一家團圓後，李寶英卻接獲關鍵影片，發現老公其實是殺人兇手，甚至接著還看見老公與鄰居李清娥熱吻……

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羅文英（李寶英飾）打贏了官司把金信集團的馬江關到監獄中，以為事件告一段落，沒想到悠閒在鄰居河妍珠（李清娥飾）家喝下午茶時，李清娥卻刻意給她一大袋現金還有老公車成宰（李茂生飾）的照片，讓文英大吃一驚，河妍珠知道所有事情，此時文英電話中傳來馬江在獄中已死亡的消息，似乎是妍珠所執行的。



妍珠接下來拿出了車成宰遭綁架的照片，要求羅文英執行老公尚未完成的工作，文英說必須確認老公目前仍安全存活，於是她被載往偏僻山區，見到了被人控制行動的成宰。於是文英成了車手，幫河妍珠到處發配大量現金到多處單位，還得替縱火犯打官司脫罪，讓她的好友幾乎因此想與文英絕交，但文英卻表示自己有說不出口的苦衷。



文英昧著良心打贏了官司，終於老公車成宰出現在家門口了，簡單梳洗後車成宰與父母以及女兒再度重逢，一家人原本開開心心的重拾天倫，此時羅文英手機卻傳來一段影片，是老公與婆婆聯手殺害了海岸村的居民黃太浩，也就是之前大家以為是車成宰自殺的那具屍體，文英大受打擊，突然衝過去拉走了女兒逃出這個家門。



文英不願將女兒送到成宰家，只求好友幫她暫時看顧女兒。車成宰只叫文英不要相信河妍珠以及都振宇的話，至於都振宇也終於說出，黃太浩是他的好大哥，而車成宰當時承諾幫他找到在坐牢期間出生的小女兒，卻都沒有下文。文英找出了小女孩所在的育幼院，同時她也與老公討論，希望在事件更嚴重之前先行自首。



文英報了警，他在父親面前也展示了這段影片，警察當場將車成宰帶回警局，車成宰也無法原諒文英的背叛。不過此時河妍珠卻派來了另一位律師，提出了車成宰的不在場證明，讓他被無罪釋放，警方也一頭霧水以為文英誤報。河妍珠還有另一個身分是「朱常務」，她成天照顧著失智的會長，但事實上卻是軟禁會長，不讓其他家人與會長聯繫。



文英來到車成宰製造不在場證明的別墅，竟然發現河妍珠與車成宰就在屋內，接著她更不敢相信自己的眼睛，因為自己的老公與這位鄰居卻開始上演火辣的熱吻戲碼，原來這位小三處心積慮地刻意住在隔壁，還成了烘培老師接近她女兒！都振宇卻早已從馬江口中得知車成宰與河妍珠的戀情……

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