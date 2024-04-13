IU公司竟然向IU道歉，廢除「暗行御史」制度！網友仍氣憤：明顯是棄車保帥的行為

IU所屬經紀公司Edam娛樂突然發布道歉聲明，而道歉的對象竟然是IU。

Edam娛樂在道歉文中表示：「首先再次向在IU2024全球巡演首爾場演出售票過程中因我司過度審核行為受到傷害的粉絲們道歉，深深向一直以來支持、喜愛IU的粉絲們致歉。 同時也向因為此事對我司深感失望、痛心的IU本人道歉。 」



不過這封道歉信並未平息網友和粉絲們的怒火。 IU2024全球巡演售票期間採用了全新的「暗行御史」制度，只要有人舉報有不正當交易，入場時就會受到嚴格的審核，被判定為「黃牛」的人還會被永久開除粉籍。 這套制度雖然幫助IU方面抓到了不少「黃牛」，卻也有很多真正的粉絲被誤傷，有網友吐槽自己請了朋友通過官方網站搶票，卻在入場時遭到異常嚴格的審查，哪怕自己掏出證據諸多證明自己並非找的「代搶」，最終依舊是門票作廢，永久踢出粉絲俱樂部。

該網友把事情的經過發佈到了網路上，引起不少有著相似經歷的網友的共鳴，事情也越鬧越大，Edam娛樂不得不出面道歉，卻仍未安撫住廣大不滿的網友和粉絲，早前韓網論壇theqoo上就有人發帖抨擊IU公司，並指責「作為公司第三大股東的IU，怎麼可能不知道這些事情」。



由於事情持續發酵，Edam娛樂再次向粉絲道歉，同時向IU表達了歉意。 可惜的是諸多網友和粉絲並不買帳，甚至在韓網上引發熱議，大家紛紛表示：「給自己藝人道歉就應該內部解決，為什麼要公開呢？」、「明顯是棄車保帥的作法」、「好意思說珍惜粉絲，難道不是消費粉絲嗎」、「大家都能看明白公司就是先把藝人從本次的事情中摘出來，畢竟還要靠她賺錢」、「 之前有多喜歡她，現在就有多反感」、「從沒見過有公司向自家藝人道歉的，笑死了」、「有這道歉的時間不如趕快給粉絲們退款」、「把自己當貴族還是王室啊」等。

目前，Edam娛樂宣布廢止之前所施行的「暗行御史」政策。

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