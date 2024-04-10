BoA 才拋「想隱退」震撼彈，又刪光IG所有貼文！粉絲們的擔心接連不斷

最近，在 IG 限時動態上留下暗示「隱退」貼文的 BoA（寶兒）刪除 IG 所有貼文。

日前，BoA 還有宣傳新曲和傳達近況，和粉絲們進行溝通，但現在所有的貼文都刪除了。這也讓網友紛紛擔心表示：「希望 SM 能起訴一下，希望 BoA 能剋制一下網路或 SNS，好好休息一下」、「因爲是第一次這樣，所以很擔心。 別再欺負 BoA 了」、「拜託你只看好的，只聽好的」、「希望這個艱難的時期快點過去…我會一直爲你加油的」、「稍微休息一下也沒關係，只要健康地度過就好了」等等。



BoA 最近曾吐露過因惡評而產生的苦衷，今年2月她出演人氣電視劇《和我老公結婚吧》，當時部分網友主張「嘴唇看起來不自然」、「好像動了手術」等，引發爭議。對此，BoA 也通過直接回應：「自己有咬嘴的習慣，可能是因為這樣（口紅）才暈開，不用擔心，我的嘴唇很好。」



接著，在上個月29日 BoA 再次通過 IG 上傳「如果不管理就會被罵，瘦了被說要增肥，胖了又被罵是豬，雖然不知道你們的長相，但請不要浪費人生的時間。」袒露了對於網路上謾駡的不滿與疲憊。



近日，還暗示隱退的可能性，引起人們的關注。BoA 6日在 IG 限時動態上寫道：「現在合約到期了的話，可以隱退了吧？」粉絲們的擔憂紛至沓來，隔天她又發文表示：「我的合約截止日期是2025年12月31日！到那時爲止，截止至那時我一定會幸福地以歌手 BoA 的身份竭盡全力，別擔心，我的愛 Jumping 們（粉絲名）。」另外，今年迎來出道24週年的BoA，上個月26日公開新曲〈Emptiness〉，還擔任 SM 新人組合 NCT Wish 的製作人等。



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