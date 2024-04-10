【韓網熱帖】因劇情瘋狂展開而反響炸裂的電視劇（feat.《背著善宰跑》）

邊佑錫和金惠奫攜手主演的青春羅曼史《背著善宰跑》正式開播，沒想到才播出兩集就反響炸裂，讓人忍不住追劇。

《背著善宰跑》講述了不幸結束生命的頂級男明星，和為了拯救他而穿越時空回到過去的女人之間發生的奇幻愛情故事。 「任率」因意外無法再站立、行走，本來打算放棄生命的她卻因為新出道的男團偶像「柳善宰」而重拾活下去的信心，並從此垂直入坑。 沒想到精神支柱「柳善宰」卻走上了輕生的絕路。 神奇的是「任率」也會到了15年前，上一世是你讓我有了活下去的意志，穿遇到過去，這次換我來拯救你。

4月9日晚播出第二集，已然在韓網上引爆熱烈反響：



아니 미친 류선재가 우산 들고 뛰어오는 임솔 보자마자 첫눈에 반한거였다니

짝사랑을 먼저 시작한게 임솔이 아니라 선재래

저 사탕 좋아하게 된 것도 임솔이 준거라 좋아하는 거였냐고

이 미친 순애남 뭔데…

선재솔 ㅈㄴ구매 선업튀 개큰구매 pic.twitter.com/HLI14vCUbH — 도 (@Dxxo___) April 9, 2024

류선재 미친놈아 이미 솔이 좋아하고 있잖아ㅅㅂ

선업튀 과몰입 돌았음 얘네가 청춘이고 사랑이야

선재솔을 절대로 지지한다 pic.twitter.com/htNes78ftn — 란정 (@roodzep) April 9, 2024

1. 前兩集我都看了，媽耶，這也太好看了，BGM也絕了

2. 我在追劇的過程中全程都在姨母笑

3. 啊啊啊啊啊啊啊，全程內心在激動

4. 誰懂我啊，直擊內心，導演、演技、劇情都絕了

5. 我什麼現在就看啊，為什麼為什麼，為什麼不等完結了再看???這要怎麼熬過每一週啊

6. 我本來不打算看未完結的劇，也不看推劇的文章，但今天看完之後垂直入坑，這劇絕對瘋了

7. 我真的要愛上金惠奫了，怎麼可能有人不愛撐著黃色雨傘的任率啊

8. 第一集如果是有趣的話，第二集完全就是瘋了，怎麼會這麼讓人心動啊

9. 我一邊看一邊狂叫

10. 我只是換台的時候偶然發現了這劇，沒想到就一直追到了最後

11. 第一集我就看了5遍，真的超級好看，現在才播出2集，大家快去追吧

12. 第一集我就隨便看了看，第二集看完到現在都無法鎮定，我要怎麼等到下一週啊

13. 啊，我怎麼都看完了，早知道等多更新一些的時候看了，不不不，現在就要看，啊啊啊啊，要怎麼熬到下週啊

14. 求你倆一定要在一起啊，永遠

15. 看劇的時候我突然感覺自己變成了女高中生

16. 這是出道前初戀的故事？？瘋了瘋了

17. 瘋了瘋了，除了瘋了我還等說什麼

18. 男女主的敘事太絕了，怎麼會有這麼好看集的劇

19. 是男主先喜歡上女主的啊，是吧是吧

20. 瘋了，這才叫電視劇啊，電視劇就要拍成這樣

原文：https://theqoo.net/square/3176346915

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞