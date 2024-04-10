BoA 才抛「想隐退」震撼弹，又删光IG所有贴文！粉丝们的担心接连不断

最近，在 IG 限时动态上留下暗示「隐退」贴文的 BoA（宝儿）删除 IG 所有贴文。

日前，BoA 还有宣传新曲和传达近况，和粉丝们进行沟通，但现在所有的贴文都删除了。这也让网友纷纷担心表示：「希望 SM 能起诉一下，希望 BoA 能克制一下网路或 SNS，好好休息一下」、「因爲是第一次这样，所以很担心。 别再欺负 BoA 了」、「拜托你只看好的，只听好的」、「希望这个艰难的时期快点过去…我会一直爲你加油的」、「稍微休息一下也没关系，只要健康地度过就好了」等等。



BoA 最近曾吐露过因恶评而产生的苦衷，今年2月她出演人气电视剧《和我老公结婚吧》，当时部分网友主张「嘴唇看起来不自然」、「好像动了手术」等，引发争议。对此，BoA 也通过直接回应：「自己有咬嘴的习惯，可能是因为这样（口红）才晕开，不用担心，我的嘴唇很好。」



接著，在上个月29日 BoA 再次通过 IG 上传「如果不管理就会被骂，瘦了被说要增肥，胖了又被骂是猪，虽然不知道你们的长相，但请不要浪费人生的时间。」袒露了对於网路上谩駡的不满与疲惫。



近日，还暗示隐退的可能性，引起人们的关注。BoA 6日在 IG 限时动态上写道：「现在合约到期了的话，可以隐退了吧？」粉丝们的担忧纷至沓来，隔天她又发文表示：「我的合约截止日期是2025年12月31日！到那时爲止，截止至那时我一定会幸福地以歌手 BoA 的身份竭尽全力，别担心，我的爱 Jumping 们（粉丝名）。」另外，今年迎来出道24周年的BoA，上个月26日公开新曲〈Emptiness〉，还担任 SM 新人组合 NCT Wish 的制作人等。



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