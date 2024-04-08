競爭太激烈！《百想藝術大賞》入圍名單公開：《淚之女王》金秀賢、《戀人》南宮珉、《異能》柳承龍等角逐「視帝」

《第60屆百想藝術大賞》即將在5月7日下午5點（韓國時間）舉行，今天通過官網公開電影、電視、話劇等各個部門的入圍名單。

《百想藝術大賞》是韓國代表性綜合藝術獎項，與韓國電影青龍獎和韓國電影大鐘賞並稱韓國三大影視獎。不同於三大台（SBS、MBC、KBS）的年末頒獎典禮，《百想藝術大賞》對戲劇類作品的評審範圍不限於無線台，還包括 tvN 和 JTBC 等有線台，以及 Netflix、wavve 等 OTT 線上串流平台的作品，就一起來看今年「電視部門」的入圍名單吧！



電視劇作品賞

《壞媽媽》、《MOVING 異能》、《惡鬼》、MBC《戀人》、《精神病房也會迎來清晨》



男子最優秀演技賞

金秀賢《淚之女王》、南宮珉《戀人》、柳承龍《MOVING 異能》、柳演錫《運氣好的日子》、任時完《少年時代》



女子最優秀演技賞

羅美蘭《壞媽媽》、安恩真《戀人》、嚴正化《車貞淑醫生》、李荷妮《夜晚開的花》、林智妍《有院子的家》



男子配角賞

劉慶秀《遺贈的秘密》、安宰弘《假面女郎》、李伊庚《和我老公結婚吧》、李熙俊《殺人者的難堪》、池承炫《高麗契丹戰爭》



女子配角賞

姜末今《壞媽媽》、申東美《歡迎回到三達里》、廉惠蘭《假面女郎》、李姃垠《運氣好的日子》、朱珉炅《摸心第六感》



男子新人演技賞

金耀漢《殺人者的難堪》、李施優《少年時代》、李信基《惡中之惡》、李正河《MOVING 異能》、李鍾元《夜晚開的花》



女子新人演技賞

高允貞《MOVING 異能》、金亨瑞（Bibi）《惡中之惡》、Yuna《綁架之日》、李伊潭《精神病房也會迎來清晨》、李寒星《假面女郎》



導演賞

朴仁濟導演《MOVING 異能》、李明佑導演《少年時代》、李昌熙導演《殺人者的難堪》、鄭志賢導演《有院子的家》、韓東旭導演《惡中之惡》



劇本賞

姜草編劇《MOVING 異能》、金銀姬編劇《惡鬼》、裴世英編劇《壞媽媽》、李楠圭、吳寶賢、金多喜編劇《精神病房也會迎來清晨》、任大炯、全高雲編劇《愛情少一啪》



男子綜藝賞

旗安84、羅暎錫（羅PD）、劉在錫、沉著男、卓在勳



女子綜藝賞

金淑、安俞真、李秀智、張度練、洪真慶



綜藝作品賞

《我是SOLO》、思想驗證區域：The Community》、《最強棒球》、《既然出生就環遊世界》、《藉口Go》



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