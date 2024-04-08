竞争太激烈！《百想艺术大赏》入围名单公开：《泪之女王》金秀贤、《恋人》南宫珉、《异能》柳承龙等角逐「视帝」

《第60届百想艺术大赏》即将在5月7日下午5点（韩国时间）举行，今天通过官网公开电影、电视、话剧等各个部门的入围名单。

《百想艺术大赏》是韩国代表性综合艺术奖项，与韩国电影青龙奖和韩国电影大钟赏并称韩国三大影视奖。不同於三大台（SBS、MBC、KBS）的年末颁奖典礼，《百想艺术大赏》对戏剧类作品的评审范围不限於无线台，还包括 tvN 和 JTBC 等有线台，以及 Netflix、wavve 等 OTT 线上串流平台的作品，就一起来看今年「电视部门」的入围名单吧！



电视剧作品赏

《坏妈妈》、《MOVING 异能》、《恶鬼》、MBC《恋人》、《精神病房也会迎来清晨》



男子最优秀演技赏

金秀贤《泪之女王》、南宫珉《恋人》、柳承龙《MOVING 异能》、柳演锡《运气好的日子》、任时完《少年时代》



女子最优秀演技赏

罗美兰《坏妈妈》、安恩真《恋人》、严正化《车贞淑医生》、李荷妮《夜晚开的花》、林智妍《有院子的家》



男子配角赏

刘庆秀《遗赠的秘密》、安宰弘《假面女郎》、李伊庚《和我老公结婚吧》、李熙俊《杀人者的难堪》、池承炫《高丽契丹战争》



女子配角赏

姜末今《坏妈妈》、申东美《欢迎回到三达里》、廉惠兰《假面女郎》、李姃垠《运气好的日子》、朱珉炅《摸心第六感》



男子新人演技赏

金耀汉《杀人者的难堪》、李施优《少年时代》、李信基《恶中之恶》、李正河《MOVING 异能》、李钟元《夜晚开的花》



女子新人演技赏

高允贞《MOVING 异能》、金亨瑞（Bibi）《恶中之恶》、Yuna《绑架之日》、李伊潭《精神病房也会迎来清晨》、李寒星《假面女郎》



导演赏

朴仁济导演《MOVING 异能》、李明佑导演《少年时代》、李昌熙导演《杀人者的难堪》、郑志贤导演《有院子的家》、韩东旭导演《恶中之恶》



剧本赏

姜草编剧《MOVING 异能》、金银姬编剧《恶鬼》、裴世英编剧《坏妈妈》、李楠圭、吴宝贤、金多喜编剧《精神病房也会迎来清晨》、任大炯、全高云编剧《爱情少一啪》



男子综艺赏

旗安84、罗暎锡（罗PD）、刘在锡、沉著男、卓在勋



女子综艺赏

金淑、安俞真、李秀智、张度练、洪真庆



综艺作品赏

《我是SOLO》、思想验证区域：The Community》、《最强棒球》、《既然出生就环游世界》、《藉口Go》



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