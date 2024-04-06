宋昰昀校園霸凌「掌摑90分鐘」受害者舅舅發聲！控所屬社二次加害：「為何不說施暴原因、不道歉？」

《和我老公結婚吧》反派演員宋昰昀近日被爆曾是校園霸凌加害者「掌摑學長90分鐘」，隨後堅持否認。 昨日自稱受害者舅舅的網友在新聞報道下方留言，稱侄子的父母備受煎熬。

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該網友在最初報導該事件的JTBC《事件班長》影片下方留言，自稱是受害男生的舅舅，對於有人訝異高三男學生居然被高二女學生施加暴力，解釋稱侄子在嬰兒時期曾做過大手術，體格十分瘦小。



自稱舅舅的網友寫道：「（侄子）高中午休時間被叫到學校後方的遊樂場，連原因都不知道就被打了1小時30分鐘。 聽說（侄子）在美國大學畢業後找到好工作，我就忘了這件事。 今天接到妹妹電話才知道。 」

宋昰昀所屬社稱確實曾經因校園暴力事件被強製轉學，但與舉報人所述事件無關，更沒見過舉報人。 自稱舅舅的網友控訴所屬社行為惡劣：「我寫這則留言就是因為所屬社正在進行二次加害。 為什麼不能說出暴力的原因？連一句有誠意的道歉都說不出嗎？父母的心情仿彿血液在沸騰。 」



據《事件班長》，包括宋昰昀在內的集體施暴3人受到8號處分、被強製轉學，受害者遭到需要4周痊癒的傷害。

對於自稱舅舅的爆料，韓國網友感到憤怒：「8號處分對應的是非常惡劣和慣犯的霸凌，居然不知反省還要二次加害」「最高級別處分也就是9級退學」「霸凌者想打人就打人，隨便毀掉別人一生中本應最美好的學生時代、 在回憶裡塞滿痛苦和噩夢，真心道歉也不足以彌補」「校園霸凌本就不分男女，專挑老實人欺負罷了」「校園霸凌藝人該被雪藏」「她似乎霸凌次數太多記不清究竟是哪次，應該請警方重新調查」。



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