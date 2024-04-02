《和我老公結婚吧》宋昰昀捲入學暴疑惑！舉報者主張莫名被打90分鐘耳光，公司全面否認：兩人沒見過面！

今年2月憑藉著《和我老公結婚吧》中人氣爆棚的宋昰昀捲入了校園暴力疑惑。

1日，JTBC《事件班長》報導「女演員A某的學暴疑惑」的內容，雖然沒有公開真實姓名，但是節目中使用的資料畫面和照片等，完全可以推測出是宋昰昀。據報導，A某主張在2004年8月讀高中2年級時，在某遊樂場被3年級的前輩S某莫名其妙打了1小時30分鐘耳光，至今都不知道是因爲什麼原因被打的。」據舉報者A某透露，當時S某的男朋友是不良少年，所以無法抵抗。



關於為何現在才舉報的原因？他表示：「高中畢業之後就去了美國，沒有看韓劇和綜藝。雖然聽說過S某要當演員，但因爲沒名氣所以本來以爲會放棄，在最近看到S某出演綜藝節目的樣子，受到了衝擊，她好像忘記受傷的受害者，覺得這樣下去不行，所以才舉報的。」

節目播出後，不少網友也紛紛在 SNS 要求宋昰昀表明立場。對此，宋昰昀的經紀公司 King Kong by STARSHIP 表示：「本公司意識到本事件的嚴重性，最初接到舉報後，爲了確認事實關係，與舉報者通了電話。之後通過通訊軟體要求見面以確認事實，但是舉報者方面拒絕，對此進行通話，但是沒有得到答覆。」



接著強調：「關於舉報者方面的主張，向演員確認了事實，與舉報者並沒有見過面，相關內容都不是事實。現在由於是舉報者單方面的主張，無差別的臆測和推測性內容正在擴散，懇切地拜託大家不要進行未經確認的事實和推測性報導。」



而宋昰昀在最近劇終的《和我老公結婚吧》中飾演反派「鄭秀敏」一角獲得好評，人氣和身價翻漲。在此之前，宋昰昀在2022年初確定出演漫改劇《懦夫的歷史》，目前已經完成所有拍攝。



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