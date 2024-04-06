宋昰昀校园霸凌「掌掴90分钟」受害者舅舅发声！控所属社二次加害：「为何不说施暴原因、不道歉？」

《和我老公结婚吧》反派演员宋昰昀近日被爆曾是校园霸凌加害者「掌掴学长90分钟」，随后坚持否认。 昨日自称受害者舅舅的网友在新闻报道下方留言，称侄子的父母备受煎熬。

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该网友在最初报导该事件的JTBC《事件班长》影片下方留言，自称是受害男生的舅舅，对於有人讶异高三男学生居然被高二女学生施加暴力，解释称侄子在婴儿时期曾做过大手术，体格十分瘦小。



自称舅舅的网友写道：「（侄子）高中午休时间被叫到学校后方的游乐场，连原因都不知道就被打了1小时30分钟。 听说（侄子）在美国大学毕业后找到好工作，我就忘了这件事。 今天接到妹妹电话才知道。 」

宋昰昀所属社称确实曾经因校园暴力事件被强制转学，但与举报人所述事件无关，更没见过举报人。 自称舅舅的网友控诉所属社行为恶劣：「我写这则留言就是因为所属社正在进行二次加害。 为什么不能说出暴力的原因？连一句有诚意的道歉都说不出吗？父母的心情仿佛血液在沸腾。 」



据《事件班长》，包括宋昰昀在内的集体施暴3人受到8号处分、被强制转学，受害者遭到需要4周痊愈的伤害。

对於自称舅舅的爆料，韩国网友感到愤怒：「8号处分对应的是非常恶劣和惯犯的霸凌，居然不知反省还要二次加害」「最高级别处分也就是9级退学」「霸凌者想打人就打人，随便毁掉别人一生中本应最美好的学生时代、 在回忆里塞满痛苦和噩梦，真心道歉也不足以弥补」「校园霸凌本就不分男女，专挑老实人欺负罢了」「校园霸凌艺人该被雪藏」「她似乎霸凌次数太多记不清究竟是哪次，应该请警方重新调查」。



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