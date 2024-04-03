[推薦]《屍咒》詭異又高度反轉的經典恐怖電影～歡迎到戲院體驗被活屍追趕的感受！

[無雷] 《屍咒》在台灣4月3日與韓國同步上映，劇情描述一位舞者演員詩映（金允慧飾）得到了一個電影的演出機會，來到了超級荒涼的拍攝地點後，卻發現怪事接二連三發生，並看見特殊咒術的圖案，讓她與劇組所有人員全力奔跑只想逃離現場…

金允慧曾演出電視劇《黑道律師文森佐》以及《流星》等，長髮造型溫柔可人，短髮也非常帥氣。本次在《屍咒》她飾演一位舞者，為拍攝電影而來到一處荒涼的廢棄學校，一開始就讓人感到劇組工作人員的漫不經心，以及簡陋的環境讓她連更衣處都沒有，更別提休息室了。她努力跳著指定的舞步，發現導演似乎有點隨便？現場更出現了另一位女演員與她共同演出，也讓她摸不著頭緒。



本作品中，詭異的氣氛一直持續著，女主角與另一演員共同努力跳著現代舞，拍攝現場除了沒有預算很克難以外，似乎還出現詭異的符咒圖案。尤其怪事發生後，大家就如同閃避喪屍攻擊的狀況一樣只能拔腿就跑，顧不得別人。但詩映在一路逃跑過程中總是幸運存活下來，不過她腦中似乎有一些不堪回首的記憶，只要她受到驚嚇時，總會浮現一些詭異的畫面，令她非常驚慌。



正當觀眾們覺得詩映即將獲救時，她卻落入了另一個陷阱。喪屍固然可怕，更可怕的其實是人。劇情來到最終的10分鐘，才交代出所有反轉的劇情安排，大家可千萬要睜大眼睛看，不然可能會看不懂快速展開的真相。《屍咒》全台熱映中。



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