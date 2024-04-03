反轉不斷！神秘人再加一！《Hide》李寶英發揮律師本色當庭逮捕真兇，溫柔鄰居李清娥竟熟知一切！（EP.3–4）

[有雷]高度懸疑作品《Hide》李寶英追根究柢終於揭發老公李茂生並未死亡，甚至得到關鍵證據讓事件的真凶落網。原以為事件已告一段落，只是老公的身分仍需時間恢復，此時溫柔的鄰居李清娥竟掌握了一切狀況，她到底是何種來歷？

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羅文英（李寶英飾）約好將與假證人都振宇（李敏載飾）見面，但卻從遠出發現有人對振宇開槍，振宇也提到開槍的人就是未死亡的車成宰（李茂生飾）。文英開始追查公公財團下的基金會，資助街友讓其免於露宿街頭，但也有可能利用其人頭帳戶來進行不法資金交易。公公為了名望而表示自己必須多做公益，文英卻認為事有蹊翹，沒想到婆婆說溜嘴，表示成宰與其中一位村民交換了身份，對方代替他成了自殺的焦屍。



文英來到婆婆提供的地點，終於見到了仍然活著的老公車成宰，成宰表示自己受到都振宇的威脅，要文英不可相信任何人，文英表示自己與女兒不斷受到馬江組長的威脅，成宰也轉交了關鍵的影片證據給文英。馬江不斷追討車成宰欠他的70億，於是文英打算重操舊業，向馬江提起民事訴訟，馬江跟蹤與脅迫她和女兒，文英直接求償70億元。



文英卻在庭上提出了新證據，並且將整個事件釐清。原本就是馬江在海岸村撞死了村民，卻不願叫救護車而是請成宰過來現場，成宰抵達後先收集附近所有車輛的行車錄影，另外說服同車金允善代理頂罪，並說自己能夠替她辯護減輕刑責，要她認罪，並立刻叫救護車。另外也找來一個假證人，也就是都振宇。不料在開庭前，車成宰就此失蹤。文英提供的影片中清楚可判定，當時開車的人是一位男性，讓馬江當庭被逮捕。



雖然庭審結果大快人心，文英還是需要面對老公車成宰已經換了另一個身份黃太洙在生活，並且都振宇難以理解為何成宰需要殺了黃太洙？文英先是回到了平靜的日常，受邀來到鄰居河妍珠（李清娥飾）家中吃餅乾喝下午茶，沒想到妍珠說要送上一份禮物給文英，西點盒子裡面竟然裝著滿滿的現金！文英訝異之餘，檢察官朋友來了電話，說馬江已經死於獄中！妍珠老師也拿出車成宰的照片，還對文英說，知道成宰已與黃太洙交換身份而活！河妍珠到底是什麼來頭？



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