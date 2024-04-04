沒想到還能有在地上波節目裡看到他的這一天！被前公司封殺，被電視台打壓了15年的金俊秀將亮相《超人回來了》

被SM娛樂和韓國地上波電視台封殺了十多年的金俊秀終於在地上波節目中亮相了，近日完成了KBS 2TV的人氣育兒節目《超人回來了》。

據悉，金俊秀作為嘉賓和新加盟的「超人爸爸」BewhY進行了首次錄製，相關內容將於4月底播出。

金俊秀曾是SM娛樂旗下男團東方神起的一員，他和金在中、朴有天於2009年和原東家SM娛樂發生合約糾紛，三人隨後離開公開重組JYJ，隨後三人都遭到超10年的封殺，難以隨便在韓國國內進行音樂活動，也無法亮相地上波電視台的任何節目，於是三人都轉戰日本展開活動。

當時金俊秀發行韓語專輯《PitAPat》時，有粉絲為了讓本命能夠重回大眾視線，於是以「請保證公平出演節目的機會」為由，留言要求讓金俊秀出演KBS的《音樂銀行》，請願一個月獲得3000多人同意。 但KBS電視台仍未鬆口，此事也不了了之。

時隔15年，金俊秀重新登上地上波電視台，而且還是曾經拒絕他出演《音樂銀行》的KBS，看來雙方關係大有緩和，也期待他能夠亮相更多的電視節目。此事一經公開就在韓網上掀起熱議，不少網友討論說：「等你上音樂節目」、「終於等到你回來了」、「俊秀的內核好穩，換成是我早就要氣死了，根本不想再踏足這個地方」、「去上《不朽的名曲》」、「某人離開SM之後，一切都變得有可能了」等。

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