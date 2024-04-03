[推荐]《尸咒》诡异又高度反转的经典恐怖电影～欢迎到戏院体验被活尸追赶的感受！

[无雷] 《尸咒》在台湾4月3日与韩国同步上映，剧情描述一位舞者演员诗映（金允慧饰）得到了一个电影的演出机会，来到了超级荒凉的拍摄地点后，却发现怪事接二连三发生，并看见特殊咒术的图案，让她与剧组所有人员全力奔跑只想逃离现场…

金允慧曾演出电视剧《黑道律师文森佐》以及《流星》等，长发造型温柔可人，短发也非常帅气。本次在《尸咒》她饰演一位舞者，为拍摄电影而来到一处荒凉的废弃学校，一开始就让人感到剧组工作人员的漫不经心，以及简陋的环境让她连更衣处都没有，更别提休息室了。她努力跳著指定的舞步，发现导演似乎有点随便？现场更出现了另一位女演员与她共同演出，也让她摸不著头绪。



本作品中，诡异的气氛一直持续著，女主角与另一演员共同努力跳著现代舞，拍摄现场除了没有预算很克难以外，似乎还出现诡异的符咒图案。尤其怪事发生后，大家就如同闪避丧尸攻击的状况一样只能拔腿就跑，顾不得别人。但诗映在一路逃跑过程中总是幸运存活下来，不过她脑中似乎有一些不堪回首的记忆，只要她受到惊吓时，总会浮现一些诡异的画面，令她非常惊慌。



正当观众们觉得诗映即将获救时，她却落入了另一个陷阱。丧尸固然可怕，更可怕的其实是人。剧情来到最终的10分钟，才交代出所有反转的剧情安排，大家可千万要睁大眼睛看，不然可能会看不懂快速展开的真相。《尸咒》全台热映中。



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