《不可能的婚禮》大結局全鍾瑞真男友來客串，網友反應大不同：有趣VS出戲

現實生活中的男友客串女友出演的電視劇，這在韓劇史上也實屬罕見。

2日《不可能的婚禮》播出最後一集正式落幕。 該劇根據同名網絡小說改編，講述了正在準備與同性戀者財閥繼承人（金度完 飾）偽裝結婚的無名女演員（全鐘瑞 飾）和無法接受這樁假婚姻且充滿野心的準小叔（文相敏 飾）相遇後，發生慾望衝突、反對結婚的羅曼史。



大結局中娥晶（全鐘瑞 飾）在拍攝現場因演技問題被導演吐槽而不停道歉，坐在攝影機後面的導演正是前來客串的李重賢，現實中他除了導演的身份之外，還是全鐘瑞的男友。



로코에 진짜남친이 나와버리는 드라마 웨딩임파서블…..

까메오로 이충현감독.. 전종서언니의 남자가 나옴// pic.twitter.com/0keCAaLaj0 — otot (@myottlife) April 2, 2024

全鐘瑞和李重賢相遇的契機是2020年拍攝的電影《聲命線索》， 在拍攝這部作品的過程中，彼此產生了好感發展為戀人。 尤其是李重賢曾被封「最帥導演」，不輸藝人的超高顏值掀起熱議。

不過《不可能的婚禮》注重「娥晶」和「志澖」（文相敏 飾）的羅曼史，突然讓真男友來客串另不少觀眾感到很堂皇，有人表示「很有趣」的同時還有不少觀眾認為「太讓人出戲了」，大家紛紛留言稱：「他也不是大家熟悉的人，找他客串的意義是什麼？」、「這可是浪漫羅曼史啊，怎麼會找現實男友來客串呢」、「又不是演員CP，也不是什麼出名的人，只是為了留下屬於他倆的回憶吧」、「現實演員CP都不會送對方咖啡車」、「我倒是覺得蠻有趣的啊，有什麼問題呢」、「不認識他的人更多，所以找他客串也無所謂啊」等。

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