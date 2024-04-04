《不可能的婚礼》大结局全钟瑞真男友来客串，网友反应大不同：有趣VS出戏

现实生活中的男友客串女友出演的电视剧，这在韩剧史上也实属罕见。

2日《不可能的婚礼》播出最后一集正式落幕。 该剧根据同名网络小说改编，讲述了正在准备与同性恋者财阀继承人（金度完 饰）伪装结婚的无名女演员（全钟瑞 饰）和无法接受这桩假婚姻且充满野心的准小叔（文相敏 饰）相遇后，发生欲望冲突、反对结婚的罗曼史。



大结局中娥晶（全钟瑞 饰）在拍摄现场因演技问题被导演吐槽而不停道歉，坐在摄影机后面的导演正是前来客串的李重贤，现实中他除了导演的身份之外，还是全钟瑞的男友。



로코에 진짜남친이 나와버리는 드라마 웨딩임파서블…..

까메오로 이충현감독.. 전종서언니의 남자가 나옴// pic.twitter.com/0keCAaLaj0 — otot (@myottlife) April 2, 2024

全钟瑞和李重贤相遇的契机是2020年拍摄的电影《声命线索》， 在拍摄这部作品的过程中，彼此产生了好感发展为恋人。 尤其是李重贤曾被封「最帅导演」，不输艺人的超高颜值掀起热议。

不过《不可能的婚礼》注重「娥晶」和「志澖」（文相敏 饰）的罗曼史，突然让真男友来客串另不少观众感到很堂皇，有人表示「很有趣」的同时还有不少观众认为「太让人出戏了」，大家纷纷留言称：「他也不是大家熟悉的人，找他客串的意义是什么？」、「这可是浪漫罗曼史啊，怎么会找现实男友来客串呢」、「又不是演员CP，也不是什么出名的人，只是为了留下属於他俩的回忆吧」、「现实演员CP都不会送对方咖啡车」、「我倒是觉得蛮有趣的啊，有什么问题呢」、「不认识他的人更多，所以找他客串也无所谓啊」等。

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