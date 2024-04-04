【韓網熱帖】Blind網友舉報女演員全鍾瑞曾是校暴加害者

韓劇《不可能的婚禮》女主角全鍾瑞被曾經的同窗曝光是校園暴力加害者。

有NH農協職員在上班族匿名論壇Blind中以「全鍾瑞校暴」為題公開她是校暴加害者的事情。 文中原PO主寫道：「我和全鍾瑞是同一所國中的學生，有傳聞說她沒在韓國上過學，其實她直到國中2年級上半學期都還在位於韓國永登浦的學校裡，後來才去留學的。 她動不動就會偷、搶同學的體育服，只要不給她就會被罵，我也因為不給她校服被罵『瘋女人』。 她會追到衛生間，用腳踹開門，看到我們因為害怕變安靜後就會離開。 我們這些受害者已經商量好會一一上傳貼文，但她公司會光速刪除，就是因為我們說的是事實，他們想要隱瞞才刪帖的吧。 每次看到全鍾瑞的臉就會回想起當時的事情，根本無心工作。 」貼文下方有多名同學校出身的網友留言表示PO主的爆料屬實，並表示自己也是被霸凌的對象。



此外，已有多家韓媒報導了相關內容，但並未提到全鍾瑞的名字，僅以J姓女明星指代，最後經紀公司回應「並非事實」。

此事很快就被韓媒報導出來，並在theqoo上引爆網友熱議：

1. 受害人原來有好多人啊，大家要努力把事情搞大，要讓媒體知道

2. 受害人多的話，她根本就沒法辯解

3. 我就搞不懂了自己不知道自己曾經是霸凌者嗎，還來當明星？是因為粉絲太寵著他們了吧

4. 她給我的感覺就是一但有校暴的新聞出來就緘口不提，火速刪帖，感覺這是最有效果的方法，現在倒成了校暴處理套路了

5. 我之前也看到過相關帖子，然後就突然消失了，真相到底是什麼

6. 她出道初期就被爆過相關事情，後來看到那麼多人稱讚她，我以為是一切都解決好了，原來只是把爆料帖全刪了啊

7. 長相一般，演技也一般，但卻一直有戲拍，我都覺得很神奇，現在又是霸凌者，還真是五花八門啊

8. 我記得我看過一個帖子說她留學時期也欺負別人

9. 她是不是傻啊， 過去做過的錯事，等到出名了肯定會被翻出來啊，完全沒想過嗎？？那只能說她並不覺得自己的行為是錯的

10. 把人當蟲子看的人，居然當了深受民眾喜愛的明星，我倒是要看看你們摀嘴能摀到什麼時候

11. 人類也太骯髒了，怎麼能活成這樣

12. 趕快毀滅吧，被大家遺忘就是你的宿命

13. 希望事情被媒體報導，真心道歉之後趕快退圈

14. 求求那些公司別用校暴藝人了，就是因為你們無所謂才讓他們這樣有恃無恐

15. 是我眼瞎了，居然沒看出來她是這種人

16. 我現在真的信了那句相由心生

17. 她的面向就不是什麼善茬

18. 霸凌者到底是誰給他們的勇氣，敢一直站在民眾前面？都不要臉的嗎？

19. 經紀公司累死了，要不停刪帖

20. look what you made me do

原文：https://theqoo.net/square/3168231685

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞