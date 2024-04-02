《和我老公结婚吧》宋昰昀卷入学暴疑惑！举报者主张莫名被打90分钟耳光，公司全面否认：两人没见过面！

今年2月凭藉著《和我老公结婚吧》中人气爆棚的宋昰昀卷入了校园暴力疑惑。

1日，JTBC《事件班长》报导「女演员A某的学暴疑惑」的内容，虽然没有公开真实姓名，但是节目中使用的资料画面和照片等，完全可以推测出是宋昰昀。据报导，A某主张在2004年8月读高中2年级时，在某游乐场被3年级的前辈S某莫名其妙打了1小时30分钟耳光，至今都不知道是因爲什么原因被打的。」据举报者A某透露，当时S某的男朋友是不良少年，所以无法抵抗。



关於为何现在才举报的原因？他表示：「高中毕业之后就去了美国，没有看韩剧和综艺。虽然听说过S某要当演员，但因爲没名气所以本来以爲会放弃，在最近看到S某出演综艺节目的样子，受到了冲击，她好像忘记受伤的受害者，觉得这样下去不行，所以才举报的。」

节目播出后，不少网友也纷纷在 SNS 要求宋昰昀表明立场。对此，宋昰昀的经纪公司 King Kong by STARSHIP 表示：「本公司意识到本事件的严重性，最初接到举报后，爲了确认事实关系，与举报者通了电话。之后通过通讯软体要求见面以确认事实，但是举报者方面拒绝，对此进行通话，但是没有得到答覆。」



接著强调：「关於举报者方面的主张，向演员确认了事实，与举报者并没有见过面，相关内容都不是事实。现在由於是举报者单方面的主张，无差别的臆测和推测性内容正在扩散，恳切地拜托大家不要进行未经确认的事实和推测性报导。」



而宋昰昀在最近剧终的《和我老公结婚吧》中饰演反派「郑秀敏」一角获得好评，人气和身价翻涨。在此之前，宋昰昀在2022年初确定出演漫改剧《懦夫的历史》，目前已经完成所有拍摄。



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