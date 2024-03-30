金南珠接演《美好世界》要多虧老公金勝友！結婚竟然要歸功李惠英&李常敏XD？

目前正在《美好世界》飾演女主角「殷秀賢」的金南珠，日前上《我家的熊孩子》宣傳並暢聊一些家庭趣事。

從《賢內助女王》、《順藤而上的你》到《Misty》（迷霧）都是熱門好劇，據說金南珠會接演這些作品都要多虧老公金勝友？金南珠表示自己演戲之餘還要照顧兩個孩子，而老公會先幫她看劇本，例如《Misty》和《美好世界》就是老公強烈推薦的。不過金南珠沒講到的是……



老公金勝友是她現在的經紀公司The Queen AMC代表（社長）啊！「社長只是做了社長該做的事！」被申東燁提出來，金南珠也笑了，但對金承洙媽媽說「金勝友長得也很帥」，金南珠欲言又止想說老公壞話但打住：「他外表很有風度但實際性格……啊沒什麼……」



不過接下來金南珠爆老公的料了，說老公如果探班會很嚴格，連導演都要讓位給他坐，她只能裝沒看見老公。而老公的時尚品味她真的沒辦法改善，就算網友說「金南珠只顧自己好看」，老公就是會覺得她態囉嗦不願照做啊！



有趣（地獄）的是，金南珠會和金勝友結婚都要歸功熊孩子李常敏？金南珠馬上撇清不是因為李常敏是因為「我朋友」，因為她接到了朋友李惠英的捧花，而當時李惠英就是和李常敏結婚啊！結果李惠英李常敏已離婚多年了，金南珠和金勝友仍好好的……金南珠不斷強調「是因為我朋友李惠英」，讓現場笑聲不斷。



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